https://sputnikarabic.ae/20230319/إيران-ترحب-بتطوير-العلاقات-مع-مصر-وتؤكد-أنها-لن-تسمح-بأي-تهديد-من-الدول-المجاورة-1074929491.html
إيران ترحب بتطوير العلاقات مع مصر وتؤكد أنها لن تسمح بأي تهديد من الدول المجاورة
إيران ترحب بتطوير العلاقات مع مصر وتؤكد أنها لن تسمح بأي تهديد من الدول المجاورة
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، "ترحيب بلاده بتطوير العلاقات مع مصر". 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T21:00+0000
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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، إن "طهران ترحب بتطور العلاقات بينها وبين القاهرة"، مشيرا إلى أن الجميع شاهد خلال الأيام الماضية عودة العلاقات مع والسعودية إلى طبيعتها.وفيما يخص العلاقات السياسة باقي دول الجوار، لفت إلى أن "العلاقات مع الإمارات والكويت ارتقت وسط العام الجاري الى مستوى السفير"، مشيرا إلى أن "التجارة المشتركة مع إحدى الدول المجاورة سجلت في غضون هذا العام الحالي ما يزيد عن 14 مليار دولار، ومع دولة جارة أخرى تجاوزت الـ 22 مليارا".وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "بحث خلال زيارته إلى الإمارات التهديدات الإسرائيلية"، مؤكدا أن "إيران لن تسمح بأي تهديد لأمنها من الدول المجاورة".وقبل نحو 10 أيام، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230319/إيران-العمل-جار-من-أجل-اتفاق-أولي-لإعادة-العلاقات-مع-البحرين-1074914222.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/عبد-اللهيان-سألتقي-وزير-الخارجية-السعودي-قريبا-1074913429.html
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إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
إيران ترحب بتطوير العلاقات مع مصر وتؤكد أنها لن تسمح بأي تهديد من الدول المجاورة
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، "ترحيب بلاده بتطوير العلاقات مع مصر".
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي
، إن "طهران ترحب بتطور العلاقات بينها وبين القاهرة"، مشيرا إلى أن الجميع شاهد خلال الأيام الماضية عودة العلاقات مع والسعودية إلى طبيعتها.
وفيما يخص العلاقات السياسة باقي دول الجوار، لفت إلى أن "العلاقات مع الإمارات والكويت ارتقت وسط العام الجاري الى مستوى السفير"، مشيرا إلى أن "التجارة المشتركة مع إحدى الدول المجاورة سجلت في غضون هذا العام الحالي ما يزيد عن 14 مليار دولار، ومع دولة جارة أخرى تجاوزت الـ 22 مليارا".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "بحث خلال زيارته إلى الإمارات التهديدات الإسرائيلية"، مؤكدا أن "إيران لن تسمح بأي تهديد لأمنها من الدول المجاورة".
وقبل نحو 10 أيام، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر
، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.