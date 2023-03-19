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اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا والحركة تتهم إسرائيل بتنفيذ العملية
اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا والحركة تتهم إسرائيل بتنفيذ العملية
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اغتيال أحد قادتها، اليوم الأحد، في سوريا، متهمة إسرائيل بتنفيذ العملية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T09:11+0000
2023-03-19T09:13+0000
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وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب:وأضاف البيان أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الإسرائيلي" من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف "سرايا القدس".وأكدت "سرايا القدس" أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعا عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل

اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا والحركة تتهم إسرائيل بتنفيذ العملية

09:11 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 19.03.2023)
© AP Photo / Adel Hanaملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي
ملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Adel Hana
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أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اغتيال أحد قادتها، اليوم الأحد، في سوريا، متهمة إسرائيل بتنفيذ العملية.
وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب:
"ننعى الشهيد القائد علي رمزي الأسود (31 عامًا)، من ساحة سوريا، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق جراء عملية اغتيال بالرصاص".
وأضاف البيان أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الإسرائيلي" من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.
مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
مصر تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين من فلسطين وإسرائيل وأمريكا والأردن
06:15 GMT
وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف "سرايا القدس".
وأكدت "سرايا القدس" أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعا عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى.
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