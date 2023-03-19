https://sputnikarabic.ae/20230319/اغتيال-قائد-في-الجهاد-الإسلامي-بسوريا-والحركة-تتهم-إسرائيل-بتنفيذ-العملية-1074906948.html
اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا والحركة تتهم إسرائيل بتنفيذ العملية
اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا والحركة تتهم إسرائيل بتنفيذ العملية
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اغتيال أحد قادتها، اليوم الأحد، في سوريا، متهمة إسرائيل بتنفيذ العملية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T09:11+0000
2023-03-19T09:11+0000
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وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب:وأضاف البيان أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الإسرائيلي" من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف "سرايا القدس".وأكدت "سرايا القدس" أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعا عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مصر-تستضيف-اليوم-اجتماعا-خماسيا-يضم-مسؤولين-من-فلسطين-وإسرائيل-وأمريكا-والأردن-1074903417.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
اغتيال قائد في "الجهاد الإسلامي" بسوريا والحركة تتهم إسرائيل بتنفيذ العملية
09:11 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اغتيال أحد قادتها، اليوم الأحد، في سوريا، متهمة إسرائيل بتنفيذ العملية.
وقالت
"سرايا القدس" في بيان مقتضب:
"ننعى الشهيد القائد علي رمزي الأسود (31 عامًا)، من ساحة سوريا، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق جراء عملية اغتيال بالرصاص".
وأضاف البيان أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الإسرائيلي" من دون أن يورد المزيد من التفاصيل.
وأوضح أن علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا
، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف "سرايا القدس".
وأكدت "سرايا القدس" أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعا عن أرض فلسطين
وعن المسجد الأقصى.