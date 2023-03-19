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https://sputnikarabic.ae/20230319/البيان-الختامي-لاجتماع-شرم-الشيخ-إسرائيل-توافق-على-وقف-أي-أنشطة-استيطانية-لمدة-أشهر-1074925737.html
البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ: إسرائيل توافق على وقف أي أنشطة استيطانية لمدة أشهر
البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ: إسرائيل توافق على وقف أي أنشطة استيطانية لمدة أشهر
أشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، اليوم الأحد، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T17:43+0000
2023-03-19T17:43+0000
العالم العربي
إسرائيل
شرم الشيخ
لقاء
بناء مستوطنة
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القاهرة- سبوتنيك. وذكر البيان الختامي، أن "حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية، أبديا الاستعداد والالتزام المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهـر، ووقـف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".وأوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تسبب فــي اشتعال الموقف، وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان/ أبريل عند استئناف فعاليات جـلسة الاجتماع في شرم الشيخ".وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم سيدة و15 طفلا، منذ مطلع العام الجاري، فيما نفذ فلسطينيون عمليات مسلحة ودهس وطعن أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا من بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230314/إعلام-ترتيبات-لعقد-قمة-أمنية-في-شرم-الشيخ-لخفض-التوتر-في-فلسطين-1074745842.html
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العالم العربي, إسرائيل, شرم الشيخ, لقاء, بناء مستوطنة
العالم العربي, إسرائيل, شرم الشيخ, لقاء, بناء مستوطنة

البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ: إسرائيل توافق على وقف أي أنشطة استيطانية لمدة أشهر

17:43 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "هار هوما" في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة هار هوما في القدس الشرقية، 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أشار البيان الختامي لدول الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وفلسطين وإسرائيل والأردن المجتمعة في شرم الشيخ، اليوم الأحد، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أي أنشطة استيطانية عدة أشهر، فضلا عن الالتزام مع الجانب الفلسطيني على استحداث آلية للحد من للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر البيان الختامي، أن "حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية، أبديا الاستعداد والالتزام المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهـر، ووقـف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".
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وأوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تسبب فــي اشتعال الموقف، وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان/ أبريل عند استئناف فعاليات جـلسة الاجتماع في شرم الشيخ".
وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصعيدا إسرائيليا من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 84 فلسطينيا، بينهم سيدة و15 طفلا، منذ مطلع العام الجاري، فيما نفذ فلسطينيون عمليات مسلحة ودهس وطعن أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا من بينهم جنود في الجيش الإسرائيلي.
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