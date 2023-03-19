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الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر
الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحباطه محاولة تهريب مخدرات بكمية كبيرة عبر الحدود مع مصر. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T09:58+0000
2023-03-19T10:01+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن قواته العسكرية أحبطت محاولات تهريب مخدرات بقيمة حوالي مليون شيكل في منطقة "لواء فاران" على الحدود المصرية.وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قواته العسكرية حددت حالتين وصل فيهما مشتبه بهم إلى منطقة السياج الحدودي بين بلاده مع مصر وحاولوا تهريب المخدرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، في منطقة لواء فاران خلال عطلة نهاية الأسبوع.وراقبت القوات الإسرائيلية المشتبه بهم وطاردتهم وأحبطت محاولات تهريب كميات المخدرات التي قدرت بحوالي 25 كيلوغراما تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل.ونقلت كمية المخدرات المصادرة إلى شرطة إسرائيل لتلقى مزيدا من الفحص، مشيرة إلى هروب المشتبه بهم.وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب مخدرات في المناطق الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-ملحوظ-في-محاولات-تهريب-الأسلحة-والمخدرات-عبر-الحدود-مع-الأردن-ومصر-1066922938.html
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إسرائيل, مصر, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, مصر, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر

09:58 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 10:01 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحباطه محاولة تهريب مخدرات بكمية كبيرة عبر الحدود مع مصر.
ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن قواته العسكرية أحبطت محاولات تهريب مخدرات بقيمة حوالي مليون شيكل في منطقة "لواء فاران" على الحدود المصرية.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قواته العسكرية حددت حالتين وصل فيهما مشتبه بهم إلى منطقة السياج الحدودي بين بلاده مع مصر وحاولوا تهريب المخدرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، في منطقة لواء فاران خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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28 أغسطس 2022, 09:47 GMT
وراقبت القوات الإسرائيلية المشتبه بهم وطاردتهم وأحبطت محاولات تهريب كميات المخدرات التي قدرت بحوالي 25 كيلوغراما تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل.
ونقلت كمية المخدرات المصادرة إلى شرطة إسرائيل لتلقى مزيدا من الفحص، مشيرة إلى هروب المشتبه بهم.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب مخدرات في المناطق الحدودية.
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