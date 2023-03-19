https://sputnikarabic.ae/20230319/الجيش-الإسرائيلي-يرصد-إطلاق-صاروخ-من-قطاع-غزة-باتجاه-إسرائيل-1074905002.html
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة اتجاه إسرائيل. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T07:22+0000
2023-03-19T07:22+0000
2023-03-19T08:10+0000
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وصرح الجيش في بيان، مساء أمس السبت، أن الصاروخ "سقط في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية".وأوضح أنه "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة ناحال عوز شرق قطاع غزة.ولم يعلن أي فصيل فلسطيني، حتى الآن، مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.يشار إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي، كانت قد استهدفت الأسبوع الماضي "موقعا عسكريا لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-موقع-عسكري-لـحماس-على-حدود-قطاع-غزة-1074473949.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل
07:22 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة اتجاه إسرائيل.
وصرح الجيش
في بيان، مساء أمس السبت، أن الصاروخ "سقط في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأوضح أنه "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أن صافرات الإنذار
دوت في مستوطنة ناحال عوز شرق قطاع غزة.
ولم يعلن أي فصيل فلسطيني، حتى الآن، مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.
يشار إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي، كانت قد استهدفت الأسبوع الماضي "موقعا عسكريا لحركة حماس
على الحدود الشرقية لقطاع غزة".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.