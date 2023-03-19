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الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة اتجاه إسرائيل. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T07:22+0000
2023-03-19T08:10+0000
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وصرح الجيش في بيان، مساء أمس السبت، أن الصاروخ "سقط في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية".وأوضح أنه "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة ناحال عوز شرق قطاع غزة.ولم يعلن أي فصيل فلسطيني، حتى الآن، مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.يشار إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي، كانت قد استهدفت الأسبوع الماضي "موقعا عسكريا لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-موقع-عسكري-لـحماس-على-حدود-قطاع-غزة-1074473949.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل

07:22 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZ / الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ /
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة اتجاه إسرائيل.
وصرح الجيش في بيان، مساء أمس السبت، أن الصاروخ "سقط في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأوضح أنه "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة".
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة ناحال عوز شرق قطاع غزة.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني، حتى الآن، مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.
قصف مدينة غزة صباح يوم الأربعاء، قطاع غزة، فلسطين 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع عسكري لـ"حماس" على حدود قطاع غزة
8 مارس, 12:12 GMT
يشار إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي، كانت قد استهدفت الأسبوع الماضي "موقعا عسكريا لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
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