https://sputnikarabic.ae/20230319/الجيش-الكوري-الجنوبي-الصاروخ-الكوري-الشمالي-طار-نحو-800-كلم-قبل-أن-يسقط-في-البحر-1074928474.html
الجيش الكوري الجنوبي: الصاروخ الكوري الشمالي طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر
الجيش الكوري الجنوبي: الصاروخ الكوري الشمالي طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن "الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، قصير المدى، وطار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر". 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T20:15+0000
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وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها "رصدت عملية الإطلاق من منطقة دونغ تشانغ ري على الساحل الغربي الساعة 11:05 صباح اليوم"، مضيفة أن "الصاروخ طار نحو 800 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأكدت أن "المخابرات الكورية والأمريكية تجريان تحليلا شاملا عن الصاروخ"، متابعة: "الحليفان يجريان تدريباتهما المشتركة عالية الكثافة والشاملة، وتعهدا بالحفاظ على موقف استعداد صارم قائم على أساس القدرة على الرد بشكل ساحق" على أي استفزازات كورية شمالية".وأعلنت أنها "تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المستمر باعتباره عملا استفزازيا يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن في المجتمع الدولي، وكونه انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن"، داعية كوريا الشمالية للوقف الفوري عن إطلاق الصواريخ".وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات "درع الحرية" الجارية.يأتي ذلك بعد بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات "هوانسونغ -17" رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مجموعة-السبع-تدين-بأشد-العبارات-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1074914482.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/بعد-إطلاق-بيونغ-يانغ-صاروخا-باليستيا-أمريكا-تعيد-نشر-قاذفات-بي-بي1-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1074908831.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الكوري الجنوبي: الصاروخ الكوري الشمالي طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن "الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، قصير المدى، وطار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر".
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها "رصدت عملية الإطلاق من منطقة دونغ تشانغ ري على الساحل الغربي الساعة 11:05 صباح اليوم"، مضيفة أن "الصاروخ طار نحو 800 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر"، حسب وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية.
وأكدت أن "المخابرات الكورية والأمريكية
تجريان تحليلا شاملا عن الصاروخ"، متابعة: "الحليفان يجريان تدريباتهما المشتركة عالية الكثافة والشاملة، وتعهدا بالحفاظ على موقف استعداد صارم قائم على أساس القدرة على الرد بشكل ساحق" على أي استفزازات كورية شمالية".
وأعلنت أنها "تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المستمر باعتباره عملا استفزازيا يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن في المجتمع الدولي، وكونه انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن"، داعية كوريا الشمالية للوقف الفوري عن إطلاق الصواريخ".
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية
صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات "درع الحرية" الجارية.
يأتي ذلك بعد بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات "هوانسونغ -17" رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.