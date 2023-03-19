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وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
حاولت مليشيات من القوميين الأوكرانيين مهاجمة المواقع الروسية المتقدمة في قرية نوفوداروفكا، بمقاطعة زابوروجيا، لكن القوات لروسية صدت الهجوم، وفقا لتصريحات رئيس... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T02:07+0000
2023-03-19T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف لوكالة "سبوتنيك"، "مجموعة هجومية متنقلة للعدو من لواء الدفاع الإقليمي 105 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت استكشاف مواقعنا الأمامية في القتال من جهة بلدة نوفوداروفكا. وألحقت وحدات المشاة الآلية (الروسية)، بدعم من المدفعية، هزيمة نارية بالعدو".وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن القوات الروسية دمرت سيارة "بيكاب" تحمل قوميين خلال صدها للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230318/القوات-الأوكرانية-تطلق-15-صاروخا-و3-قذائف-على-دونيتسك-1074900040.html
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الجيش الروسي, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
الجيش الروسي, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه

02:07 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 19.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
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حاولت مليشيات من القوميين الأوكرانيين مهاجمة المواقع الروسية المتقدمة في قرية نوفوداروفكا، بمقاطعة زابوروجيا، لكن القوات لروسية صدت الهجوم، وفقا لتصريحات رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلكسندر غوردييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف لوكالة "سبوتنيك"، "مجموعة هجومية متنقلة للعدو من لواء الدفاع الإقليمي 105 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت استكشاف مواقعنا الأمامية في القتال من جهة بلدة نوفوداروفكا. وألحقت وحدات المشاة الآلية (الروسية)، بدعم من المدفعية، هزيمة نارية بالعدو".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
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وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن القوات الروسية دمرت سيارة "بيكاب" تحمل قوميين خلال صدها للهجوم.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:28 GMT
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