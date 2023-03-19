https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
حاولت مليشيات من القوميين الأوكرانيين مهاجمة المواقع الروسية المتقدمة في قرية نوفوداروفكا، بمقاطعة زابوروجيا، لكن القوات لروسية صدت الهجوم، وفقا لتصريحات رئيس... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T02:07+0000
2023-03-19T02:07+0000
2023-03-19T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف لوكالة "سبوتنيك"، "مجموعة هجومية متنقلة للعدو من لواء الدفاع الإقليمي 105 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت استكشاف مواقعنا الأمامية في القتال من جهة بلدة نوفوداروفكا. وألحقت وحدات المشاة الآلية (الروسية)، بدعم من المدفعية، هزيمة نارية بالعدو".وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن القوات الروسية دمرت سيارة "بيكاب" تحمل قوميين خلال صدها للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230318/القوات-الأوكرانية-تطلق-15-صاروخا-و3-قذائف-على-دونيتسك-1074900040.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الروسي, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
الجيش الروسي, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
02:07 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
حصري
حاولت مليشيات من القوميين الأوكرانيين مهاجمة المواقع الروسية المتقدمة في قرية نوفوداروفكا، بمقاطعة زابوروجيا، لكن القوات لروسية صدت الهجوم، وفقا لتصريحات رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلكسندر غوردييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف لوكالة "سبوتنيك"، "مجموعة هجومية متنقلة للعدو
من لواء الدفاع الإقليمي 105 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت استكشاف مواقعنا الأمامية في القتال من جهة بلدة نوفوداروفكا. وألحقت وحدات المشاة الآلية (الروسية)، بدعم من المدفعية، هزيمة نارية بالعدو".
وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن القوات الروسية دمرت سيارة "بيكاب" تحمل قوميين خلال صدها للهجوم.