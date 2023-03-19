https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-خاركوف-1074913852.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية في خاركوف
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها أسقطت خلال اليوم الماضي، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة خاركوف. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T12:26+0000
2023-03-19T12:26+0000
2023-03-19T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
تدمير
مروحية مي8
أخبار أوكرانيا
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وذكرت الدفاع الروسية في بيان "أسقطت مقاتلة، طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسعة صواريخ "هيمارس" و"أولخا"، بالإضافة إلى سبع طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون وخاركوف.وفي اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركزية" هزمت القوى العاملة والمعدات المعادية للعدو في مناطق نيفسكوي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية "خلال اليوم، تم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزرD-20 وD-30 في هذا الاتجاه".وتابع البيان "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوبية"، تم القضاء على أكثر من 80 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة وثلاث مركبات قتالية من طراز غراد MLRS ، تم تدمير مدافع الهاوتزMsta-B بسبب أضرار حريق معقدة في يوم واحد، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية " AN / TPQ-36 " أمريكي الصنع".
https://sputnikarabic.ae/20230319/القوات-الروسية-تحيد-مجموعات-استطلاع-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1074906164.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, تدمير, مروحية مي8, أخبار أوكرانيا
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, تدمير, مروحية مي8, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية في خاركوف
12:26 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها أسقطت خلال اليوم الماضي، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة خاركوف.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان "أسقطت مقاتلة، طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف".
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسعة صواريخ "هيمارس" و"أولخا"، بالإضافة إلى سبع طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون وخاركوف.
وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك، تعرضت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشنايا وتيمكوفكا وأولشانا ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، لضربات جوية ومدفعية وقاذفات لهب ثقيلة. أسفرت عن تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير سيارتين قتاليتين مصفحتين".
وفي اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركزية" هزمت القوى العاملة والمعدات المعادية للعدو في مناطق نيفسكوي وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية "خلال اليوم، تم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدافع هاوتزرD-20 وD-30 في هذا الاتجاه".
وتابع البيان "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوبية"، تم القضاء على أكثر من 80 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع شاحنات صغيرة وثلاث مركبات قتالية من طراز غراد MLRS ، تم تدمير مدافع الهاوتزMsta-B بسبب أضرار حريق معقدة في يوم واحد، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية " AN / TPQ-36 " أمريكي الصنع".