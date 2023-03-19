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https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-السوري-من-الإمارات-التنافر-وقطع-العلاقات-مبدأ-غير-صحيح-في-السياسة-1074914998.html
الرئيس السوري من الإمارات: التنافر وقطع العلاقات مبدأ غير صحيح في السياسة
الرئيس السوري من الإمارات: التنافر وقطع العلاقات مبدأ غير صحيح في السياسة
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، لنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أن ‏التنافر وقطع العلاقات هو مبدأ غير صحيح في السياسة.‏ 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T13:24+0000
2023-03-19T13:24+0000
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كما أكد الأسد لابن زايد، في جلسة مباحثات رسمية، عُقدت في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتي أبو ظبي، أن "الطبيعي هو أن تكون العلاقات بين الدول العربية سليمة وأخوية"، وفقا لبيان من الرئاسة السورية.واعتبر الرئيس السوري أنوتابع مشددا على أن "هذا الدور يتقاطع مع رؤية سورية في ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين الدول العربية، وصولا الى العمل العربي المشترك، والذي يشكل الانعكاس المنطقي لما يجمع بين هذه الدول وشعوبها ويحقق مصالحها".من ناحيته، شدد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مباحثاته الرسمية مع الرئيس بشار الأسد، على "أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي، وبناء الجسور وتمتين العلاقات بين كل الدول العربية لفائدة وصالح شعوبها"، وفقا للبيان السوري.ووجه الرئيس السوري الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد وأركان دولة الامارات والشعب الاماراتي، على ما قدموه من دعم للشعب السوري لمواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.و"وصف الأسد الدور الإنساني لدولة الامارات في مساعدة سوريا لتجاوز آثار كارثة الزلزال المدمر بأنه "دور فعال"، وحمّل في طياته محبة صادقة واندفاعا أخويا نقيّا، وكان له أثر مهم في التخفيف من تداعيات الزلزال عن المتضررين منه في سوريا".كما اعتبر أنه "ورغم الألم الكبير الذي حملته هذه الكارثة للسوريين الا أن التضامن الواسع والدعم الذي تلقوه من أشقائهم كان له كبير الأثر في التخفيف عنهم".و"نوّه رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالجالية السورية الموجودة في الإمارات، معتبرا أنه كان لها بصمة خاصة وإيجابية في بناء دولة الإمارات ونمو عجلة الاقتصاد فيها".و"تناولت المحادثات بين الرئيسين السوري والإماراتي، أيضا العلاقات الثنائية بين بلديهما، وكيفية تعزيزها بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والإماراتي"."كما تناولت المباحثات التطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة، وأهمية البناء على تلك التطورات لتحقيق الاستقرار لدولها وشعوبها التي تتطلع الى المزيد من الأمان والازدهار، وتطرقت كذلك للتعاون الاقتصادي بين البلدين"، بحسب بيان الرئاسة السورية.ووصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات، اليوم الأحد، في زيارة رسمية، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.وحسب بيان الرئاسة السورية: "وصل الأسد ظهر اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد".
https://sputnikarabic.ae/20230319/محمد-بن-زايد-يعلق-على-زيارة-الرئيس-السوري-إلى-الإمارات-1074911814.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس السوري من الإمارات: التنافر وقطع العلاقات مبدأ غير صحيح في السياسة

13:24 GMT 19.03.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا
الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا
© Sputnik . POOL
/
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أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، لنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أن ‏التنافر وقطع العلاقات هو مبدأ غير صحيح في السياسة.‏
كما أكد الأسد لابن زايد، في جلسة مباحثات رسمية، عُقدت في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتي أبو ظبي، أن "الطبيعي هو أن تكون العلاقات بين الدول العربية سليمة وأخوية"، وفقا لبيان من الرئاسة السورية.
واعتبر الرئيس السوري أن
"مواقف الإمارات دائما كانت عقلانية وأخلاقية، وأن دورها في الشرق الأوسط هو دور إيجابي وفعال لضمان علاقات قوية بين الدول العربية".
وتابع مشددا على أن "هذا الدور يتقاطع مع رؤية سورية في ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين الدول العربية، وصولا الى العمل العربي المشترك، والذي يشكل الانعكاس المنطقي لما يجمع بين هذه الدول وشعوبها ويحقق مصالحها".
من ناحيته، شدد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مباحثاته الرسمية مع الرئيس بشار الأسد، على "أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي، وبناء الجسور وتمتين العلاقات بين كل الدول العربية لفائدة وصالح شعوبها"، وفقا للبيان السوري.
ووجه الرئيس السوري الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد وأركان دولة الامارات والشعب الاماراتي، على ما قدموه من دعم للشعب السوري لمواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
محمد بن زايد يعلق على زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
11:30 GMT
و"وصف الأسد الدور الإنساني لدولة الامارات في مساعدة سوريا لتجاوز آثار كارثة الزلزال المدمر بأنه "دور فعال"، وحمّل في طياته محبة صادقة واندفاعا أخويا نقيّا، وكان له أثر مهم في التخفيف من تداعيات الزلزال عن المتضررين منه في سوريا".
كما اعتبر أنه "ورغم الألم الكبير الذي حملته هذه الكارثة للسوريين الا أن التضامن الواسع والدعم الذي تلقوه من أشقائهم كان له كبير الأثر في التخفيف عنهم".
و"نوّه رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالجالية السورية الموجودة في الإمارات، معتبرا أنه كان لها بصمة خاصة وإيجابية في بناء دولة الإمارات ونمو عجلة الاقتصاد فيها".
و"تناولت المحادثات بين الرئيسين السوري والإماراتي، أيضا العلاقات الثنائية بين بلديهما، وكيفية تعزيزها بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والإماراتي".
"كما تناولت المباحثات التطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة، وأهمية البناء على تلك التطورات لتحقيق الاستقرار لدولها وشعوبها التي تتطلع الى المزيد من الأمان والازدهار، وتطرقت كذلك للتعاون الاقتصادي بين البلدين"، بحسب بيان الرئاسة السورية.
ووصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات، اليوم الأحد، في زيارة رسمية، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وحسب بيان الرئاسة السورية: "وصل الأسد ظهر اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد".
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