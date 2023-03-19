https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-السوري-يصل-الإمارات-في-زيارة-رسمية-1074908469.html
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية... صور
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية... صور
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية مفاجئة، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T09:54+0000
2023-03-19T09:54+0000
2023-03-19T10:19+0000
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وحسب بيان الرئاسة السورية: وأضاف البيان "كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".وأشار البيان إلى أنهما توجها إلى قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي لبدء المحادثات.ولفت البيان إلى أن عدة طائرات حربية رافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات ترحيبا به.ولدى وصوله مقر الرئاسة، جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافقه الرئيس محمد بن زايد إلى منصة الشرف وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطف حرس الشرف تحية له.ويرافق الرئيس السوري وفد يضم الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية... صور
09:54 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 10:19 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية مفاجئة، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وحسب بيان الرئاسة السورية:
"وصل الأسد ظهر اليوم إلى الإمارات
في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد".
وأضاف البيان "كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار البيان إلى أنهما توجها إلى قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي لبدء المحادثات.
ولفت البيان إلى أن عدة طائرات حربية رافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات ترحيبا به.
ولدى وصوله مقر الرئاسة، جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافقه الرئيس محمد بن زايد
إلى منصة الشرف وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطف حرس الشرف تحية له.
ويرافق الرئيس السوري
وفد يضم الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.