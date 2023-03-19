https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-الصيني-حول-الأزمة-الأوكرانية-المشاكل-الصعبة-ليس-لها-حلول-سهلة-1074930790.html
الرئيس الصيني حول الأزمة الأوكرانية: المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة
الرئيس الصيني حول الأزمة الأوكرانية: المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تعليقا على الأزمة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T23:10+0000
2023-03-19T23:10+0000
2023-03-19T23:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الصيني شي جين بينغ
روسيا
الصين
أخبار أوكرانيا
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وأضاف الرئيس الصيني في مقالة لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة. نحن مقتنعون بأنه سيتم إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية وطريقة نحو السلام الدائم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمعقد والمشترك والمستدام واستمر والحوار البراجماتي والمشاورات على قدم المساواة".وأشار إلى أنه "منذ بداية العام الماضي، كان هناك تفاقم شامل للأزمة الأوكرانية، والصين وعلى أساس جوهر ما يحدث اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وبذلت جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام".كما لفت شي جين بينغ إلى أن الرؤى التي عبر عنهاالرئيس الصيني يزور روسيا الاثنين المقبل بدعوة من بوتين.وكتب في هذا السياق، "الحديث يدور بشكل خاص عن الحاجة إلى الامتثال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية".وأضاف جين بينغ، أن "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذي طُرح مؤخراً، مع مراعاة المخاوف العقلانية لجميع الأطراف، يعكس إلى أقصى حد وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي بشأن التغلب على الأزمة الأوكرانية.وشدد الرئيس الصيني على أن "الوثيقة (الصينية) تعمل كعامل بناء في تحييد تداعيات الأزمة والدفع نحو التسوية السياسية".كانت الصين أصدرت وثيقة من 12 بندا بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" في أواخر فبراير/شباط المنصرم، تدعم من بين أمور أخرى احترام سيادة جميع البلدان، ووقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-الصداقة-الروسية-الصينية-ستنمو-وتكتسب-المزيد-من-القوة-1074930017.html
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الرئيس الصيني شي جين بينغ, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
الرئيس الصيني شي جين بينغ, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
الرئيس الصيني حول الأزمة الأوكرانية: المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة
23:10 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 23:15 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تعليقا على الأزمة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة.
وأضاف الرئيس الصيني في مقالة لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة
. نحن مقتنعون بأنه سيتم إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية وطريقة نحو السلام الدائم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمعقد والمشترك والمستدام واستمر والحوار البراجماتي والمشاورات على قدم المساواة".
وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده تتخذ موقفا موضوعيا وحياديا من الأزمة الأوكرانية. موضحا أن بكين تعمل بنشاط من أجل تعزيز مفاوضات السلام.
وأشار إلى أنه "منذ بداية العام الماضي، كان هناك تفاقم شامل للأزمة الأوكرانية، والصين وعلى أساس جوهر ما يحدث اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وبذلت جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام
".
كما لفت شي جين بينغ إلى أن الرؤى التي عبر عنهاالرئيس الصيني يزور روسيا الاثنين المقبل بدعوة من بوتين.
وكتب في هذا السياق، "الحديث يدور بشكل خاص عن الحاجة إلى الامتثال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية".
وأضاف جين بينغ، أن "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذي طُرح مؤخراً، مع مراعاة المخاوف العقلانية لجميع الأطراف، يعكس إلى أقصى حد وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي بشأن التغلب على الأزمة الأوكرانية.
وشدد الرئيس الصيني على أن "الوثيقة (الصينية) تعمل كعامل بناء في تحييد تداعيات الأزمة والدفع نحو التسوية السياسية".
كانت الصين أصدرت وثيقة من 12 بندا بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" في أواخر فبراير/شباط المنصرم، تدعم من بين أمور أخرى احترام سيادة جميع البلدان، ووقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.