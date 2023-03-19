عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-الصيني-حول-الأزمة-الأوكرانية-المشاكل-الصعبة-ليس-لها-حلول-سهلة-1074930790.html
الرئيس الصيني حول الأزمة الأوكرانية: المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة
الرئيس الصيني حول الأزمة الأوكرانية: المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تعليقا على الأزمة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T23:10+0000
2023-03-19T23:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الصيني شي جين بينغ
روسيا
الصين
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6042802602c2230effcf3960b1dda31f.jpg
وأضاف الرئيس الصيني في مقالة لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة. نحن مقتنعون بأنه سيتم إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية وطريقة نحو السلام الدائم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمعقد والمشترك والمستدام واستمر والحوار البراجماتي والمشاورات على قدم المساواة".وأشار إلى أنه "منذ بداية العام الماضي، كان هناك تفاقم شامل للأزمة الأوكرانية، والصين وعلى أساس جوهر ما يحدث اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وبذلت جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام".كما لفت شي جين بينغ إلى أن الرؤى التي عبر عنهاالرئيس الصيني يزور روسيا الاثنين المقبل بدعوة من بوتين.وكتب في هذا السياق، "الحديث يدور بشكل خاص عن الحاجة إلى الامتثال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية".وأضاف جين بينغ، أن "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذي طُرح مؤخراً، مع مراعاة المخاوف العقلانية لجميع الأطراف، يعكس إلى أقصى حد وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي بشأن التغلب على الأزمة الأوكرانية.وشدد الرئيس الصيني على أن "الوثيقة (الصينية) تعمل كعامل بناء في تحييد تداعيات الأزمة والدفع نحو التسوية السياسية".كانت الصين أصدرت وثيقة من 12 بندا بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" في أواخر فبراير/شباط المنصرم، تدعم من بين أمور أخرى احترام سيادة جميع البلدان، ووقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-الصداقة-الروسية-الصينية-ستنمو-وتكتسب-المزيد-من-القوة-1074930017.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a094786f1dd5d0290e36d3d2c54a0c92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الرئيس الصيني شي جين بينغ, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
الرئيس الصيني شي جين بينغ, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا

الرئيس الصيني حول الأزمة الأوكرانية: المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة

23:10 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 23:15 GMT 19.03.2023)
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تعليقا على الأزمة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة.
وأضاف الرئيس الصيني في مقالة لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "المشاكل الصعبة ليس لها حلول سهلة. نحن مقتنعون بأنه سيتم إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الأزمة الأوكرانية وطريقة نحو السلام الدائم إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن المشترك والمعقد والمشترك والمستدام واستمر والحوار البراجماتي والمشاورات على قدم المساواة".
وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده تتخذ موقفا موضوعيا وحياديا من الأزمة الأوكرانية. موضحا أن بكين تعمل بنشاط من أجل تعزيز مفاوضات السلام.
وأشار إلى أنه "منذ بداية العام الماضي، كان هناك تفاقم شامل للأزمة الأوكرانية، والصين وعلى أساس جوهر ما يحدث اتخذت دائما موقفا موضوعيا ومحايدا، وبذلت جهودا نشطة لتعزيز المصالحة ومفاوضات السلام".
كما لفت شي جين بينغ إلى أن الرؤى التي عبر عنهاالرئيس الصيني يزور روسيا الاثنين المقبل بدعوة من بوتين.
وكتب في هذا السياق، "الحديث يدور بشكل خاص عن الحاجة إلى الامتثال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام المخاوف الأمنية المعقولة لجميع الدول، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية وضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية".
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
بوتين: الصداقة الروسية الصينية ستنمو وتكتسب المزيد من القوة
21:38 GMT
وأضاف جين بينغ، أن "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية الذي طُرح مؤخراً، مع مراعاة المخاوف العقلانية لجميع الأطراف، يعكس إلى أقصى حد وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي بشأن التغلب على الأزمة الأوكرانية.
وشدد الرئيس الصيني على أن "الوثيقة (الصينية) تعمل كعامل بناء في تحييد تداعيات الأزمة والدفع نحو التسوية السياسية".
كانت الصين أصدرت وثيقة من 12 بندا بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" في أواخر فبراير/شباط المنصرم، تدعم من بين أمور أخرى احترام سيادة جميع البلدان، ووقف الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала