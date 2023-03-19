https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-الصيني-يؤكد-أن-زياراته-إلى-روسيا-دائما-ما-تجلب-معها-نتائج-كبيرة-1074931010.html
الرئيس الصيني يؤكد أن زياراته إلى روسيا دائما ما تجلب معها نتائج كبيرة
الرئيس الصيني يؤكد أن زياراته إلى روسيا دائما ما تجلب معها نتائج كبيرة
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن زياراته إلى روسيا دائما ما تجلب معها نتائج كبيرة، وبفضلها، تمكن قادة البلدين من فتح فصل جديد في العلاقات الروسية الصينية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T23:20+0000
2023-03-19T23:20+0000
2023-03-19T23:23+0000
الرئيس الصيني شي جين بينغ
فلاديمير بوتين
الصين
روسيا
أخبار روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس الصيني في في مقالة لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "قبل عشر سنوات، كانت زيارتي الخارجية الأولى بعد انتخابي رئيسا لجمهورية الصين الشعبية إلى روسيا. وقد زرت روسيا بالفعل 8 مرات خلال الـ 10 سنوات. بفضل هذه الزيارات، التي دائما ما تجلب السرور والنتائج الكبيرة، فتحت أنا والرئيس فلاديمير بوتين فصلاً جديداً في سجلات العلاقات الصينية الروسية".و أكد في الوقت ذاته، استعداده للعمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوضع خطط جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الصينية - الروسية، وللشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي".هذا ويجري الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة عمل رسمية إلى روسيا خلال الفترة من 20 - 22 مارس/آذار، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-الصيني-حول-الأزمة-الأوكرانية-المشاكل-الصعبة-ليس-لها-حلول-سهلة-1074930790.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الصيني شي جين بينغ, فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, أخبار روسيا
الرئيس الصيني شي جين بينغ, فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, أخبار روسيا
الرئيس الصيني يؤكد أن زياراته إلى روسيا دائما ما تجلب معها نتائج كبيرة
23:20 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 23:23 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن زياراته إلى روسيا دائما ما تجلب معها نتائج كبيرة، وبفضلها، تمكن قادة البلدين من فتح فصل جديد في العلاقات الروسية الصينية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس الصيني في في مقالة لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "قبل عشر سنوات، كانت زيارتي الخارجية الأولى بعد انتخابي رئيسا لجمهورية الصين الشعبية إلى روسيا. وقد زرت روسيا بالفعل 8 مرات
خلال الـ 10 سنوات. بفضل هذه الزيارات، التي دائما ما تجلب السرور والنتائج الكبيرة، فتحت أنا والرئيس فلاديمير بوتين فصلاً جديداً في سجلات العلاقات الصينية الروسية".
واعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز الصداقة والسلام.
و أكد في الوقت ذاته، استعداده للعمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوضع خطط جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الصينية - الروسية، وللشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي".
هذا ويجري الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة عمل رسمية إلى روسيا
خلال الفترة من 20 - 22 مارس/آذار، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة.