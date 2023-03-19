https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-بوتين-يتجول-بسيارته-في-ماريوبول-للاطلاع-على-الوضع-العام-في-المدينة-1074903220.html

الرئيس بوتين يتجول بسيارته في ماريوبول للاطلاع على الوضع العام في المدينة

الرئيس بوتين يتجول بسيارته في ماريوبول للاطلاع على الوضع العام في المدينة

أبلغ نائب رئيس الحكومة الروسية، مارات خوسنولين، الرئيس بوتين أن سكان مدينة ماريوبول بدأوا العودة بنشاط إلى منازلهم وقراهم في المنطقة بعدما تحسن الوضع الأمني... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T06:07+0000

2023-03-19T06:07+0000

2023-03-19T06:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال خوسنولين خلال جولة بسيارة مع الرئيس بوتين في المدينة إن "الناس بدأت تعود تدريجيا إلى المدينة وجوارها وتتزايد أعداد السكان مع بداية الإعمار في المدينة، بالإضافة إلى العامل الأمني الذي يلعب دورا كبيرا في هذه الظروف.ولفت خوسنولين إلى أن سلطات المدينة تعتزم إنهاء إعمار وسط المدينة بحلول نهاية السنة الجارية، حيث سيتم إعادة تشييد الحدائق والأبنية التاريخية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى وضع التماثيل التاريخية في المدينة، مضيفا أن السلطات تعتزم إطلاق خط ترامواي في المدينة بداية فصل الصيف.وأعلن الكرملين، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقًا للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي "نيفسكي" من المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.

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