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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-بوتين-يتجول-بسيارته-في-ماريوبول-للاطلاع-على-الوضع-العام-في-المدينة-1074903220.html
الرئيس بوتين يتجول بسيارته في ماريوبول للاطلاع على الوضع العام في المدينة
الرئيس بوتين يتجول بسيارته في ماريوبول للاطلاع على الوضع العام في المدينة
أبلغ نائب رئيس الحكومة الروسية، مارات خوسنولين، الرئيس بوتين أن سكان مدينة ماريوبول بدأوا العودة بنشاط إلى منازلهم وقراهم في المنطقة بعدما تحسن الوضع الأمني... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T06:07+0000
2023-03-19T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال خوسنولين خلال جولة بسيارة مع الرئيس بوتين في المدينة إن "الناس بدأت تعود تدريجيا إلى المدينة وجوارها وتتزايد أعداد السكان مع بداية الإعمار في المدينة، بالإضافة إلى العامل الأمني الذي يلعب دورا كبيرا في هذه الظروف.ولفت خوسنولين إلى أن سلطات المدينة تعتزم إنهاء إعمار وسط المدينة بحلول نهاية السنة الجارية، حيث سيتم إعادة تشييد الحدائق والأبنية التاريخية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى وضع التماثيل التاريخية في المدينة، مضيفا أن السلطات تعتزم إطلاق خط ترامواي في المدينة بداية فصل الصيف.وأعلن الكرملين، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقًا للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي "نيفسكي" من المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.
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روسيا

الرئيس بوتين يتجول بسيارته في ماريوبول للاطلاع على الوضع العام في المدينة

06:07 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 06:13 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Sergey Guneev /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل مجمع فندق "بوليانا" على سيارة لادا فيستا"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل مجمع فندق بوليانا على سيارة لادا فيستا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Sergey Guneev /
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أبلغ نائب رئيس الحكومة الروسية، مارات خوسنولين، الرئيس بوتين أن سكان مدينة ماريوبول بدأوا العودة بنشاط إلى منازلهم وقراهم في المنطقة بعدما تحسن الوضع الأمني وبدأت مشاريع الإعمار تتزايد.
وقال خوسنولين خلال جولة بسيارة مع الرئيس بوتين في المدينة إن "الناس بدأت تعود تدريجيا إلى المدينة وجوارها وتتزايد أعداد السكان مع بداية الإعمار في المدينة، بالإضافة إلى العامل الأمني الذي يلعب دورا كبيرا في هذه الظروف.
ولفت خوسنولين إلى أن سلطات المدينة تعتزم إنهاء إعمار وسط المدينة بحلول نهاية السنة الجارية، حيث سيتم إعادة تشييد الحدائق والأبنية التاريخية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى وضع التماثيل التاريخية في المدينة، مضيفا أن السلطات تعتزم إطلاق خط ترامواي في المدينة بداية فصل الصيف.
وأعلن الكرملين، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقًا للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي "نيفسكي" من المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
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