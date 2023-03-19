https://sputnikarabic.ae/20230319/الشرطة-الإسرائيلية-تنشر-ألف-عنصر-بالقدس-الشرقية-خلال-رمضان-1074915319.html
الشرطة الإسرائيلية تنشر ألف عنصر بالقدس الشرقية خلال رمضان
الشرطة الإسرائيلية تنشر ألف عنصر بالقدس الشرقية خلال رمضان
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن نشر ألف عنصر بمدينة القدس الشرقية خلال شهر رمضان الذي عادة ما يشهد توترات أمنية متصاعدة. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T13:42+0000
2023-03-19T13:42+0000
2023-03-19T13:42+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها قائد شرطة القدس دورون تورغمان خلال جولة بالمدينة المقدسة، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.وسيتم نشر ألف شرطي إسرائيلي في منطقة القدس خلال شهر رمضان وألفين خلال أيام الجمعة من كل أسبوع.وخلال شهر رمضان، يزور آلاف المصلين المسلمين القدس وخاصة منطقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى.وأوضحت الشرطة أن الغرض من هذه الاستعدادات خلال شهر رمضان هو "السماح بحرية العبادة ومرور شهر رمضان بشكل سلس مع الحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام".ومن المتوقع أن يتخلل عيد الفصح اليهودي شهر رمضان هذا العام ويمتد من 4 إلى 13 أبريل/نيسان، وسط مخاوف من احتكاكات بين المصلين المسلمين والمستوطنين الذين ينفذون عمليات اقتحام جماعية للمسجد الأقصى خلال فترة العيد.وفي هذا الصدد قال تورغمان: "الشرطة مستعدة لتنفيذ قرار القيادة السياسية بشأن صعود اليهود إلى الحرم القدسي في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، لكنها توصي بالحفاظ على الوضع القائم".كما ذكرت الشرطة إلى أنه من غير المتوقع حدوث "نشاط غير عادي" هذا الشهر فيما يتعلق بهدم المنازل في الجزء الشرقي من المدينة أيضا.ولم يعلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يقود حملة هدم واسعة ضد منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية بدعوى أنها بنيت بشكل مخالف، ويقوم هو شخصيا باقتحام المسجد الأقصى، على تصريحات تورغمان.ويحذر مراقبون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية من أن يؤدي نهج حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة واشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس خلال شهر رمضان.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.وأسفر هذا التصعيد عن سقوط 89 قتيلا فلسطينا منذ مطلع العام الجاري 2023، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الشرطة الإسرائيلية تنشر ألف عنصر بالقدس الشرقية خلال رمضان
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن نشر ألف عنصر بمدينة القدس الشرقية خلال شهر رمضان الذي عادة ما يشهد توترات أمنية متصاعدة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها قائد شرطة القدس دورون تورغمان خلال جولة بالمدينة المقدسة، وفق صحيفة
"يسرائيل هيوم" العبرية.
وسيتم نشر ألف شرطي إسرائيلي في منطقة القدس خلال شهر رمضان وألفين خلال أيام الجمعة من كل أسبوع.
وخلال شهر رمضان، يزور آلاف المصلين المسلمين القدس وخاصة منطقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى
.
وأوضحت الشرطة أن الغرض من هذه الاستعدادات خلال شهر رمضان هو "السماح بحرية العبادة ومرور شهر رمضان بشكل سلس مع الحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام".
ومن المتوقع أن يتخلل عيد الفصح اليهودي
شهر رمضان هذا العام ويمتد من 4 إلى 13 أبريل/نيسان، وسط مخاوف من احتكاكات بين المصلين المسلمين والمستوطنين الذين ينفذون عمليات اقتحام جماعية للمسجد الأقصى خلال فترة العيد.
وفي هذا الصدد قال تورغمان: "الشرطة مستعدة لتنفيذ قرار القيادة السياسية بشأن صعود اليهود إلى الحرم القدسي في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، لكنها توصي بالحفاظ على الوضع القائم".
كما ذكرت الشرطة إلى أنه من غير المتوقع حدوث "نشاط غير عادي" هذا الشهر فيما يتعلق بهدم المنازل في الجزء الشرقي من المدينة أيضا.
ولم يعلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يقود حملة هدم واسعة ضد منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية بدعوى أنها بنيت بشكل مخالف، ويقوم هو شخصيا باقتحام المسجد الأقصى، على تصريحات تورغمان.
ويحذر مراقبون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية من أن يؤدي نهج حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة
واشتعال الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس خلال شهر رمضان.
وتشهد الضفة الغربية
بما في ذلك القدس تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.
وأسفر هذا التصعيد عن سقوط 89 قتيلا فلسطينا منذ مطلع العام الجاري 2023، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.