https://sputnikarabic.ae/20230319/العراق-لن-نسمح-باستخدام-أراضينا-لخلق-حالة-من-انعدام-الأمن-في-إيران-1074915494.html

العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران

العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران

اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن التطبيق الصارم للاتفاقية الأمنية مع العراق يحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية على... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T13:50+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في بغداد اليوم الأحد.وقال شمخاني إن "التطبيق الصارم لبنود الاتفاقية الأمنية مع العراق، يحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية ويمنع خلق حالة من انعدام الأمن على الحدود".وأضاف أن ذلك من شأنه أن "يدعم أسس التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر من قبل".بدوره، قال الأعرجي "لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية العراقية يخدم مصالح البلدين".وكانت الحكومة العراقية قد قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على هجمات من الدولتين على أراضيها.وتشن إيران بشكل متكرر ضربات على إقليم كردستان العراق، تستهدف مواقع، تقول إنها تابعة لـ "جماعات انفصالية وإرهابية"؛ في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي وقت سابق اليوم، وقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.

https://sputnikarabic.ae/20230319/العراق-وإيران-توقعان-اتفاقا-أمنيا-للتنسيق-في-حماية-الحدود-المشتركة-بينهما-1074914790.html

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