https://sputnikarabic.ae/20230319/العراق-وإيران-توقعان-اتفاقا-أمنيا-للتنسيق-في-حماية-الحدود-المشتركة-بينهما-1074914790.html

العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما

العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما

وقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T13:26+0000

2023-03-19T13:26+0000

2023-03-19T13:34+0000

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بغداد- سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي فقد "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي شمخاني والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها".وجدد السوداني "رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية".

https://sputnikarabic.ae/20230319/شمخاني-يصل-العراق-في-زيارة-رسمية-لبحث-عدد-من-الملفات-الأمنية-والاقتصادية-1074905806.html

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