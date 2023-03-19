https://sputnikarabic.ae/20230319/العراق-وإيران-توقعان-اتفاقا-أمنيا-للتنسيق-في-حماية-الحدود-المشتركة-بينهما-1074914790.html
العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما
العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما
وقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T13:26+0000
2023-03-19T13:26+0000
2023-03-19T13:34+0000
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بغداد- سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي فقد "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي شمخاني والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها".وجدد السوداني "رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية".
https://sputnikarabic.ae/20230319/شمخاني-يصل-العراق-في-زيارة-رسمية-لبحث-عدد-من-الملفات-الأمنية-والاقتصادية-1074905806.html
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العالم العربي, إيران, العراق, توسيع التعاون
العالم العربي, إيران, العراق, توسيع التعاون
العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما
13:26 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
وقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.
بغداد- سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي فقد "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي شمخاني والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها".
وأضاف البيان "برعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة".
وجدد السوداني "رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية".