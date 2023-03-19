https://sputnikarabic.ae/20230319/القوات-الروسية-تحيد-مجموعات-استطلاع-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1074906164.html

القوات الروسية تحيد مجموعات استطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك

القوات الروسية تحيد مجموعات استطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك

أعلن مدير المكتب الصحفي للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الغربية سيرغي زيبينسكي ، صباح اليوم الأحد، أن قواتها حيدت مجموعات استطلاع وقوافل تنقل... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T08:15+0000

2023-03-19T08:15+0000

2023-03-19T08:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال زيبينسكي "خلال النهار على محور كوبيانسك صدت القوات الروسية محاولتين للعدو كانت تقوم بنشاطات استطلاعية في بلدة غرينيكوفكا، وكذلك تم تحييد قوات تنقل الاحتياطات والدعم العسكري في بلدة بيرشيترافنيفو".وأضاف زيبينسكي: "دمرت القوات الروسية مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "Msta-S" ومدافع "Hyacinth" وثلاث مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في بلدة غرينيفكا وأورليانسكي وأوتيوموفكا.

https://sputnikarabic.ae/20230317/بوشيلين-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-عدة-لفصائل-أوكرانية-حاولت-الانسحاب-من-أرتيوموفسك--1074854624.html

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