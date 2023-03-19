https://sputnikarabic.ae/20230319/القوات-الروسية-تحيد-مجموعات-استطلاع-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1074906164.html
القوات الروسية تحيد مجموعات استطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تحيد مجموعات استطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك
أعلن مدير المكتب الصحفي للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الغربية سيرغي زيبينسكي ، صباح اليوم الأحد، أن قواتها حيدت مجموعات استطلاع وقوافل تنقل... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T08:15+0000
2023-03-19T08:15+0000
2023-03-19T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيبينسكي "خلال النهار على محور كوبيانسك صدت القوات الروسية محاولتين للعدو كانت تقوم بنشاطات استطلاعية في بلدة غرينيكوفكا، وكذلك تم تحييد قوات تنقل الاحتياطات والدعم العسكري في بلدة بيرشيترافنيفو".وأضاف زيبينسكي: "دمرت القوات الروسية مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "Msta-S" ومدافع "Hyacinth" وثلاث مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في بلدة غرينيفكا وأورليانسكي وأوتيوموفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230317/بوشيلين-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-عدة-لفصائل-أوكرانية-حاولت-الانسحاب-من-أرتيوموفسك--1074854624.html
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روسيا
القوات الروسية تحيد مجموعات استطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك
08:15 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير المكتب الصحفي للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الغربية سيرغي زيبينسكي ، صباح اليوم الأحد، أن قواتها حيدت مجموعات استطلاع وقوافل تنقل احتياطات عسكرية إلى محاور القتال.
وقال زيبينسكي "خلال النهار على محور كوبيانسك صدت القوات الروسية محاولتين للعدو كانت تقوم بنشاطات استطلاعية في بلدة غرينيكوفكا، وكذلك تم تحييد قوات تنقل الاحتياطات والدعم العسكري في بلدة بيرشيترافنيفو".
وأضاف زيبينسكي: "دمرت القوات الروسية مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "Msta-S" ومدافع "Hyacinth" وثلاث مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في بلدة غرينيفكا وأورليانسكي وأوتيوموفكا.