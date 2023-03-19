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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/القوات-الروسية-تحيد-مجموعات-استطلاع-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-1074906164.html
القوات الروسية تحيد مجموعات استطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تحيد مجموعات استطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك
أعلن مدير المكتب الصحفي للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الغربية سيرغي زيبينسكي ، صباح اليوم الأحد، أن قواتها حيدت مجموعات استطلاع وقوافل تنقل... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T08:15+0000
2023-03-19T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيبينسكي "خلال النهار على محور كوبيانسك صدت القوات الروسية محاولتين للعدو كانت تقوم بنشاطات استطلاعية في بلدة غرينيكوفكا، وكذلك تم تحييد قوات تنقل الاحتياطات والدعم العسكري في بلدة بيرشيترافنيفو".وأضاف زيبينسكي: "دمرت القوات الروسية مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "Msta-S" ومدافع "Hyacinth" وثلاث مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في بلدة غرينيفكا وأورليانسكي وأوتيوموفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230317/بوشيلين-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-عدة-لفصائل-أوكرانية-حاولت-الانسحاب-من-أرتيوموفسك--1074854624.html
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روسيا

القوات الروسية تحيد مجموعات استطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك

08:15 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن مدير المكتب الصحفي للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الغربية سيرغي زيبينسكي ، صباح اليوم الأحد، أن قواتها حيدت مجموعات استطلاع وقوافل تنقل احتياطات عسكرية إلى محاور القتال.
وقال زيبينسكي "خلال النهار على محور كوبيانسك صدت القوات الروسية محاولتين للعدو كانت تقوم بنشاطات استطلاعية في بلدة غرينيكوفكا، وكذلك تم تحييد قوات تنقل الاحتياطات والدعم العسكري في بلدة بيرشيترافنيفو".
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين: القوات الروسية تتحصن في مصنع "آزوم" بمدينة أرتيوموفسك
17 مارس, 13:35 GMT
وأضاف زيبينسكي: "دمرت القوات الروسية مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "Msta-S" ومدافع "Hyacinth" وثلاث مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في بلدة غرينيفكا وأورليانسكي وأوتيوموفكا.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
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