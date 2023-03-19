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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الكرملين-بوتين-قام-بزيارة-عمل-إلى-ماريوبول-وتفقد-الساحل-1074901520.html
الكرملين: بوتين قام بزيارة عمل إلى ماريوبول وتفقد الساحل
الكرملين: بوتين قام بزيارة عمل إلى ماريوبول وتفقد الساحل
أعلن الكرملين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T03:10+0000
2023-03-19T03:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن "الحديث جرى، على وجه الخصوص، حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية".وأكد الكرملين، أن الرئيس الروسي تفقد أيضا ساحل ماريوبول بالقرب من نادي اليخوت ومبنى المسرح ومواقع المدينة التي لا تنسى.وكشف الكرملين أن بوتين عقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف، واستمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القادة العسكريين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

الكرملين: بوتين قام بزيارة عمل إلى ماريوبول وتفقد الساحل

03:10 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 03:31 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الكرملين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك.
وفقًا للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي "نيفسكي" مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.
وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.
وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن "الحديث جرى، على وجه الخصوص، حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
02:07 GMT
وأكد الكرملين، أن الرئيس الروسي تفقد أيضا ساحل ماريوبول بالقرب من نادي اليخوت ومبنى المسرح ومواقع المدينة التي لا تنسى.
وكشف الكرملين أن بوتين عقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف، واستمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القادة العسكريين.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:28 GMT
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