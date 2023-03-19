https://sputnikarabic.ae/20230319/الكرملين-بوتين-قام-بزيارة-عمل-إلى-ماريوبول-وتفقد-الساحل-1074901520.html
الكرملين: بوتين قام بزيارة عمل إلى ماريوبول وتفقد الساحل
الكرملين: بوتين قام بزيارة عمل إلى ماريوبول وتفقد الساحل
أعلن الكرملين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T03:10+0000
2023-03-19T03:10+0000
2023-03-19T03:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن "الحديث جرى، على وجه الخصوص، حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية".وأكد الكرملين، أن الرئيس الروسي تفقد أيضا ساحل ماريوبول بالقرب من نادي اليخوت ومبنى المسرح ومواقع المدينة التي لا تنسى.وكشف الكرملين أن بوتين عقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف، واستمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القادة العسكريين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
الكرملين: بوتين قام بزيارة عمل إلى ماريوبول وتفقد الساحل
03:10 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 03:31 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك.
وفقًا للكرملين، سافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة تجول بها في العديد من مناطق المدينة، وتوقف للتحدث مع السكان المحليين، في حي "نيفسكي" مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم
.
وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.
وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن "الحديث جرى، على وجه الخصوص، حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية
وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية".
وأكد الكرملين، أن الرئيس الروسي تفقد أيضا ساحل ماريوبول بالقرب من نادي اليخوت ومبنى المسرح ومواقع المدينة التي لا تنسى.
وكشف الكرملين أن بوتين عقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف، واستمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القادة العسكريين.