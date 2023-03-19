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https://sputnikarabic.ae/20230319/الكرملين-روسيا-لا-تعترف-بأي-قرارات-صادرة-عن-المحكمة-الجنائية-الدولية-وتعتبرها-باطلة-1074913180.html
الكرملين: روسيا لا تعترف بأي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها باطلة
الكرملين: روسيا لا تعترف بأي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها باطلة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، باطلا وغير ملزم من الناحية القانونية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T12:08+0000
2023-03-19T12:08+0000
روسيا
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وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا بتهمة "ترحيل غير قانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام":"لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
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الكرملين: روسيا لا تعترف بأي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها باطلة

12:08 GMT 19.03.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، باطلا وغير ملزم من الناحية القانونية.
وقال بيسكوف: "نعتقد أن أي قرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة من الناحية القانونية، ولا نعترف بها".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا - بيلوفا بتهمة "ترحيل غير قانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
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من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام":
"لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".
وأضافت "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون "الوصفات" المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
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