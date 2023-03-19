https://sputnikarabic.ae/20230319/المملكة-المتحدة-ورواندا-توسعان-الشراكة-بشأن-اتفاقية-الهجرة-1074900955.html
المملكة المتحدة ورواندا توسعان الشراكة بشأن اتفاقية الهجرة
المملكة المتحدة ورواندا توسعان الشراكة بشأن اتفاقية الهجرة
وقعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، ووزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا، نسخة محدثة من اتفاقية الهجرة، وفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T02:02+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء على موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت، "وقعت وزير الداخلية و(وزير خارجية رواندا) بيروتا مذكرة تفاهم محدثة، التي توسع الشراكة لتشمل جميع فئات الأشخاص الذين يعبرون بلدانًا آمنة ويقومون بسفر غير قانوني وخطير إلى المملكة المتحدة".وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "إن نيوز" أن وزير الداخلية البريطاني سيزور رواندا، التي وقعت معها لندن اتفاقية الهجرة، للترويج للخطة الجديدة للسلطات البريطانية لمكافحة اللاجئين غير الشرعيين.وكان وزير الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قد قدم مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، سيرحلون إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة. ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم بريطانيا الحد من عدد اللاجئين المقبولين سنويًا.وقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 أبريل/ نيسان 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/بريطانيا-تعتزم-تحديد-سقف-لعدد-المسموح-بمنحهم-حق-اللجوء-سنويا-1074450894.html
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العالم, أخبار رواند, بريطانيا, الممكلة المتحدة, مهاجري أوربا في بريطانيا
العالم, أخبار رواند, بريطانيا, الممكلة المتحدة, مهاجري أوربا في بريطانيا
المملكة المتحدة ورواندا توسعان الشراكة بشأن اتفاقية الهجرة
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وقعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، ووزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا، نسخة محدثة من اتفاقية الهجرة، وفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء على موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت، "وقعت وزير الداخلية و(وزير خارجية رواندا) بيروتا مذكرة تفاهم محدثة، التي توسع الشراكة لتشمل جميع فئات الأشخاص الذين يعبرون بلدانًا آمنة
ويقومون بسفر غير قانوني وخطير إلى المملكة المتحدة".
وأضاف البيان، أن هذا الاتفاق سيساعد في إعداد المملكة المتحدة لتنفيذ الإجراءات المقترحة في مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، حيث إن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ولا يمكن إعادته إلى بلده سيكون لديه إمكانية الترحيل إلى رواندا.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "إن نيوز" أن وزير الداخلية البريطاني سيزور رواندا، التي وقعت معها لندن اتفاقية الهجرة، للترويج للخطة الجديدة للسلطات البريطانية لمكافحة اللاجئين غير الشرعيين.
وكان وزير الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قد قدم مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، سيرحلون إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة. ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم بريطانيا الحد من عدد اللاجئين المقبولين سنويًا.
وقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 أبريل/ نيسان 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.