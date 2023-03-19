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https://sputnikarabic.ae/20230319/بايدن-ونتنياهو-يبحثان-خطة-إصلاح-القضاء-في-إسرائيل-والتهديد-الإيراني-1074930422.html
بايدن ونتنياهو يبحثان خطة إصلاح القضاء في إسرائيل و"التهديد الإيراني"
بايدن ونتنياهو يبحثان خطة إصلاح القضاء في إسرائيل و"التهديد الإيراني"
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، هاتفيا، خطة الأخير لـ "إصلاح القضاء"، والتي أسفرت عن انقسام حاد في... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T21:45+0000
2023-03-19T21:45+0000
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وقال مكتب نتنياهو في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "أطلع رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس بايدن على الهجوم الذي وقع اليوم في حوارة، والذي أصيب فيه مواطن إسرائيلي".وأضاف البيان: " قال رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس بايدن إن إسرائيل ستواصل العمل في كل مكان ضد الإرهابيين ومهندسي الإرهاب".وتابع: "ركز الحديث على التهديد الايراني وتوسيع دائرة السلام".وبحسب البيان: "فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، قال رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس بايدن إن إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية وحيوية".وختم البيان بالقول: "شكر نتنياهو الرئيس بايدن على التزامه بأمن إسرائيل".وبحسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية استغرقت المكالمة بين بايدن ونتنياهو نصف ساعة.وقالت القناة إن المكالمة تأتي على خلفية تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي الذي أشار يوم الخميس الماضي إلى الاحتجاجات في إسرائيل. وقال كيربي في إيجاز صحفي إنهم في الولايات المتحدة يدعون قادة إسرائيل للتوصل إلى حل وسط، وأنهم يدعمون جهود الرئيس (الإسرائيلي إسحاق) هرتسوغ للتوصل إلى حل يتماشى مع المبادئ الديمقراطية".هذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها بايدن ونتنياهو منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.كانت آخر مرة تحدث فيها الاثنان بعد هجوم نفذه فلسطيني في القدس في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل ذلك تحدثوا في 7 نوفمبر 2022، بعد ستة أيام من الانتخابات الإسرائيلية.ووقتها، قال بايدن لنتنياهو "نحن إخوة، سنصنع التاريخ معا"، وأضاف الرئيس الأمريكي إن التزامه تجاه إسرائيل "لا يرقى إليه الشك"، وهنأ نتنياهو بفوزه في الانتخابات.ورد نتنياهو على بايدن: "سنحقق المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية" وأضاف "التزامي بتحالفنا وعلاقتنا أقوى من أي وقت مضى".
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو

بايدن ونتنياهو يبحثان خطة إصلاح القضاء في إسرائيل و"التهديد الإيراني"

21:45 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، هاتفيا، خطة الأخير لـ "إصلاح القضاء"، والتي أسفرت عن انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا بينها "التهديد الإيراني" وتصاعد التوترات بالضفة الغربية.
وقال مكتب نتنياهو في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "أطلع رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس بايدن على الهجوم الذي وقع اليوم في حوارة، والذي أصيب فيه مواطن إسرائيلي".
وأضاف البيان: " قال رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس بايدن إن إسرائيل ستواصل العمل في كل مكان ضد الإرهابيين ومهندسي الإرهاب".
وتابع: "ركز الحديث على التهديد الايراني وتوسيع دائرة السلام".
وبحسب البيان: "فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، قال رئيس الوزراء نتنياهو للرئيس بايدن إن إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية وحيوية".
وختم البيان بالقول: "شكر نتنياهو الرئيس بايدن على التزامه بأمن إسرائيل".
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وبحسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية استغرقت المكالمة بين بايدن ونتنياهو نصف ساعة.
وقالت القناة إن المكالمة تأتي على خلفية تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي الذي أشار يوم الخميس الماضي إلى الاحتجاجات في إسرائيل. وقال كيربي في إيجاز صحفي إنهم في الولايات المتحدة يدعون قادة إسرائيل للتوصل إلى حل وسط، وأنهم يدعمون جهود الرئيس (الإسرائيلي إسحاق) هرتسوغ للتوصل إلى حل يتماشى مع المبادئ الديمقراطية".
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هذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها بايدن ونتنياهو منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كانت آخر مرة تحدث فيها الاثنان بعد هجوم نفذه فلسطيني في القدس في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل ذلك تحدثوا في 7 نوفمبر 2022، بعد ستة أيام من الانتخابات الإسرائيلية.
ووقتها، قال بايدن لنتنياهو "نحن إخوة، سنصنع التاريخ معا"، وأضاف الرئيس الأمريكي إن التزامه تجاه إسرائيل "لا يرقى إليه الشك"، وهنأ نتنياهو بفوزه في الانتخابات.
ورد نتنياهو على بايدن: "سنحقق المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية" وأضاف "التزامي بتحالفنا وعلاقتنا أقوى من أي وقت مضى".
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