https://sputnikarabic.ae/20230319/بريطانيا-ورواندا-توقعان-نسخة-محدثة-لاتفاقية-ترحيل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1074906043.html
بريطانيا ورواندا توقعان نسخة محدثة لاتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
بريطانيا ورواندا توقعان نسخة محدثة لاتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
وقعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان ووزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا، نسخة محدثة للاتفاقية الثنائية المثيرة للجدل بشأن ترحيل المهاجرين غير... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T08:20+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الحكومة البريطانية: "وقعت وزيرة الداخلية والدكتور بيروتا تحديثا لمذكرة التفاهم بتوسيع الشراكة أكثر لتضم كافة الفئات من الأشخاص الذين يمرون عبر دول آمنة ويقومون برحلات غير قانونية وخطيرة إلى المملكة المتحدة".وتساعد الوثيقة في إعداد المملكة المتحدة لتنفيذ التدابير المقترحة في مشروع قانون بشأن الهجرة غير الشرعية، كما ستعني أن أي شخص يأتي للمملكة المتحدة بشكل غير قانوني ولا يستطيع العودة إلى وطنه الأصلي سيكون مؤهلا للترحيل إلى رواندا.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري ذكرت وسائل إعلام أن الوزيرة ستزور رواندا في 17 مارس/ آذار لمناقشة تنفيذ اتفاق الهجرة البريطاني الموقع من قبل سلفها مع السلطات الرواندية والذي يسمح بترحيل الأشخاص الذين يصلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.وخلال الأسبوع الجاري، كشفت بريطانيا عن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وهو التدبير الأكثر صرامة حتى الآن.ويدعو مشروع القانون إلى احتجاز الأشخاص الذين يصلون عبر طرق غير مصرح بها وترحيلهم إلى وطنهم أو إلى "دولة ثالثة آمنة" ومنعهم مطلقا من العودة إلى بريطانيا.وقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 نيسان/أبريل 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.
https://sputnikarabic.ae/20221231/الاتحاد-الأوروبي-يحث-رواندا-على-وقف-دعم-المتمردين-في-الكونغو-1071800528.html
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بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
بريطانيا ورواندا توقعان نسخة محدثة لاتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
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وقعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان ووزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا، نسخة محدثة للاتفاقية الثنائية المثيرة للجدل بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأفريقية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الحكومة البريطانية
: "وقعت وزيرة الداخلية والدكتور بيروتا تحديثا لمذكرة التفاهم بتوسيع الشراكة أكثر لتضم كافة الفئات من الأشخاص الذين يمرون عبر دول آمنة ويقومون برحلات غير قانونية وخطيرة إلى المملكة المتحدة".
31 ديسمبر 2022, 18:48 GMT
وتساعد الوثيقة في إعداد المملكة المتحدة لتنفيذ التدابير المقترحة في مشروع قانون بشأن الهجرة غير الشرعية، كما ستعني أن أي شخص يأتي للمملكة المتحدة بشكل غير قانوني ولا يستطيع العودة إلى وطنه الأصلي سيكون مؤهلا للترحيل إلى رواندا.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري ذكرت وسائل إعلام أن الوزيرة ستزور رواندا في 17 مارس/ آذار لمناقشة تنفيذ اتفاق الهجرة البريطاني الموقع من قبل سلفها مع السلطات الرواندية
والذي يسمح بترحيل الأشخاص الذين يصلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
وخلال الأسبوع الجاري، كشفت بريطانيا عن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وهو التدبير الأكثر صرامة حتى الآن.
ويدعو مشروع القانون إلى احتجاز الأشخاص الذين يصلون عبر طرق غير مصرح بها وترحيلهم إلى وطنهم أو إلى "دولة ثالثة آمنة" ومنعهم مطلقا من العودة إلى بريطانيا.
وقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 نيسان/أبريل 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.