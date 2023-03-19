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https://sputnikarabic.ae/20230319/بعد-إطلاق-بيونغ-يانغ-صاروخا-باليستيا-أمريكا-تعيد-نشر-قاذفات-بي-بي1-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1074908831.html
بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا... أمريكا تعيد نشر قاذفات "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية
بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا... أمريكا تعيد نشر قاذفات "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية
أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، تدريبات جوية مشتركة، بمشاركة قاذفة أمريكية استراتيجية طراز "بي 1 بي" ذات القدرات النووية، بعد إطلاق كوريا... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T10:12+0000
2023-03-19T10:15+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التدريبات المشتركة أجريت فوق شبه الجزيرة الكورية كجزء من تدريب "درع الحرية" المتواصل منذ 13 مارس/ آذار.وشاركت في التدريبات أيضا مقاتلات "إف 35 إيه" الكورية الجنوبية ومقاتلات "إف 16" الأمريكية.جاء نشر قاذفات "بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية بعد مرور 16 يوما من نشرها في التدريبات الجوية المشتركة فوق البحر الغربي والمناطق الوسطى الداخلية من كوريا الجنوبية في 3 مارس، وبعد 3 أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات "درع الحرية" الجارية.
https://sputnikarabic.ae/20230319/وكالة-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1074901294.html
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الأخبار, العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا... أمريكا تعيد نشر قاذفات "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية

10:12 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEرجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، تدريبات جوية مشتركة، بمشاركة قاذفة أمريكية استراتيجية طراز "بي 1 بي" ذات القدرات النووية، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التدريبات المشتركة أجريت فوق شبه الجزيرة الكورية كجزء من تدريب "درع الحرية" المتواصل منذ 13 مارس/ آذار.
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
02:20 GMT
وشاركت في التدريبات أيضا مقاتلات "إف 35 إيه" الكورية الجنوبية ومقاتلات "إف 16" الأمريكية.
جاء نشر قاذفات "بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية بعد مرور 16 يوما من نشرها في التدريبات الجوية المشتركة فوق البحر الغربي والمناطق الوسطى الداخلية من كوريا الجنوبية في 3 مارس، وبعد 3 أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات "درع الحرية" الجارية.
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