https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-روسيا-سعت-إلى-حل-الوضع-في-دونباس-سلميا-لكن-الغرب-كان-يعد-أوكرانيا-للقتال--1074912888.html
بوتين: روسيا سعت إلى حل الوضع في دونباس سلميا لكن الغرب كان يعد أوكرانيا للقتال
بوتين: روسيا سعت إلى حل الوضع في دونباس سلميا لكن الغرب كان يعد أوكرانيا للقتال
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا كانت تتطلع إلى حل الوضع في دونباس سلميا، لكن الغرب استمر في تجهيز أوكرانيا للقتال. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T11:53+0000
2023-03-19T11:53+0000
2023-03-19T12:02+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
نزاع
غرب
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قال بوتين في مقابلة مع برنامج "موسكو... الكرملين... بوتين" على قناة "روسيا-1": اليوم الأحد، "كل ما حدث في شبه جزيرة القرم حدث، كما تعلمون، بشكل تدريجي. هذا واضح للجميع. ببساطة لم نستطع الامتناع عن دعم وحماية سكان القرم. كان واجبنا المقدس حماية القرم".وأكد بوتين أن موسكو لا تستخدم عمليا أسلحة تفوق سرعة الصوت أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكنها موجودة بالفعل، وهناك أنظمة حديثة أخرى لم تكن موجودة في عام 2014".وأضاف "لذا، في بلدنا، على الرغم من توقعات العدو، لم ينهار شيء، كل شيء يعمل وبطاقة "مير" تعمل والنظام المالي يعمل والبنوك تزيد من قدراتها. ماذا كان سيحدث في عام 2014؟ من الصعب جدًا القول. أخيرا - نحن، نعم، لدينا الكثير لنفعله، على سبيل المثال، تطوير القوات البرية، ولكن بعد ذلك لم يكن لدينا أسلحة تفوق سرعة الصوت، لكننا نمتلكها الآن. نعم، لا نستخدمها في الواقع، ولكنها موجودة. هل تفهم؟ هناك أنظمة أخرى حديثة، وفي عام 2014 لم يكن هناك شيء مثل هذا."
https://sputnikarabic.ae/20230319/الكرملين-بوتين-قام-بزيارة-عمل-إلى-ماريوبول-وتفقد-الساحل-1074901520.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, نزاع, غرب
روسيا, فلاديمير بوتين, نزاع, غرب
بوتين: روسيا سعت إلى حل الوضع في دونباس سلميا لكن الغرب كان يعد أوكرانيا للقتال
11:53 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا كانت تتطلع إلى حل الوضع في دونباس سلميا، لكن الغرب استمر في تجهيز أوكرانيا للقتال.
قال بوتين في مقابلة مع برنامج "موسكو... الكرملين... بوتين" على قناة "روسيا-1": اليوم الأحد، "كل ما حدث في شبه جزيرة القرم حدث، كما تعلمون، بشكل تدريجي. هذا واضح للجميع. ببساطة لم نستطع الامتناع عن دعم وحماية سكان القرم. كان واجبنا المقدس حماية القرم".
وتابع "بالنسبة إلى دونباس، فقد اعتمدنا على حقيقة أننا سنكون قادرين على حل هذه المشكلة سلميًا. ولكن كما اتضح الآن، نرى ذلك - لقد كانوا ببساطة يخدعوننا، لم يرغب أي أحد من شركائنا المزعومين بحل أي شيء بالوسائل السلمية، كانوا، ببساطة، يضخون الأسلحة إلى أوكرانيا ويعدونها للقتال. لقد قامت بعمليتين عسكريتين واسعتي النطاق باستخدام المعدات الثقيلة والمدفعية والطيران."
وأكد بوتين أن موسكو لا تستخدم عمليا أسلحة تفوق سرعة الصوت أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكنها موجودة بالفعل، وهناك أنظمة حديثة أخرى لم تكن موجودة في عام 2014".
خلال المقابلة، سُئل بوتين عما إذا كان الأمر كان يستحق شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا عام 2014. أجاب بوتين أن هذا السؤال يتعلق باستعداد روسيا لاتخاذ إجراءات أكثر جدية من الإجراءات في إطار ما يسمى بربيع القرم. نحن نتحدث عن تزويد البلاد بالغذاء وبدائل الواردات وتقوية النظام المالي وتطوير أسلحة حديثة.
وأضاف "لذا، في بلدنا، على الرغم من توقعات العدو، لم ينهار شيء، كل شيء يعمل وبطاقة "مير" تعمل والنظام المالي يعمل والبنوك تزيد من قدراتها. ماذا كان سيحدث في عام 2014؟ من الصعب جدًا القول. أخيرا - نحن، نعم، لدينا الكثير لنفعله، على سبيل المثال، تطوير القوات البرية، ولكن بعد ذلك لم يكن لدينا أسلحة تفوق سرعة الصوت، لكننا نمتلكها الآن. نعم، لا نستخدمها في الواقع، ولكنها موجودة. هل تفهم؟ هناك أنظمة أخرى حديثة، وفي عام 2014 لم يكن هناك شيء مثل هذا."