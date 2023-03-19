https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-روسيا-سعت-إلى-حل-الوضع-في-دونباس-سلميا-لكن-الغرب-كان-يعد-أوكرانيا-للقتال--1074912888.html

بوتين: روسيا سعت إلى حل الوضع في دونباس سلميا لكن الغرب كان يعد أوكرانيا للقتال

بوتين: روسيا سعت إلى حل الوضع في دونباس سلميا لكن الغرب كان يعد أوكرانيا للقتال

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا كانت تتطلع إلى حل الوضع في دونباس سلميا، لكن الغرب استمر في تجهيز أوكرانيا للقتال. 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T11:53+0000

2023-03-19T11:53+0000

2023-03-19T12:02+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

نزاع

غرب

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قال بوتين في مقابلة مع برنامج "موسكو... الكرملين... بوتين" على قناة "روسيا-1": اليوم الأحد، "كل ما حدث في شبه جزيرة القرم حدث، كما تعلمون، بشكل تدريجي. هذا واضح للجميع. ببساطة لم نستطع الامتناع عن دعم وحماية سكان القرم. كان واجبنا المقدس حماية القرم".وأكد بوتين أن موسكو لا تستخدم عمليا أسلحة تفوق سرعة الصوت أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكنها موجودة بالفعل، وهناك أنظمة حديثة أخرى لم تكن موجودة في عام 2014".وأضاف "لذا، في بلدنا، على الرغم من توقعات العدو، لم ينهار شيء، كل شيء يعمل وبطاقة "مير" تعمل والنظام المالي يعمل والبنوك تزيد من قدراتها. ماذا كان سيحدث في عام 2014؟ من الصعب جدًا القول. أخيرا - نحن، نعم، لدينا الكثير لنفعله، على سبيل المثال، تطوير القوات البرية، ولكن بعد ذلك لم يكن لدينا أسلحة تفوق سرعة الصوت، لكننا نمتلكها الآن. نعم، لا نستخدمها في الواقع، ولكنها موجودة. هل تفهم؟ هناك أنظمة أخرى حديثة، وفي عام 2014 لم يكن هناك شيء مثل هذا."

https://sputnikarabic.ae/20230319/الكرملين-بوتين-قام-بزيارة-عمل-إلى-ماريوبول-وتفقد-الساحل-1074901520.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, نزاع, غرب