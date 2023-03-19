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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-روسيا-منفتحة-على-التسوية-السياسية-للأزمة-الأوكرانية-1074928631.html
بوتين: روسيا منفتحة على التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
بوتين: روسيا منفتحة على التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T20:06+0000
2023-03-19T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الأزمة الأوكرانية
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في مقال، اليوم الأحد: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".وأضاف أن:وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".وبشأن الزيارة المرتفبة للرئيس الصيني، شي جي بينغ، إلى روسيا، أكد بوتين ان لدى روسيا توقعات كبيرة بشأن المحادثات المقبلة مع الصين، ولا شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة للعلاقات.وقال "لدينا توقعات كبيرة للمحادثات القادمة. ليس لدينا أدنى شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة لمجموعة كاملة من التعاون الثنائي. بالنسبة لي، هذه أيضا فرصة عظيمة لرؤية صديق قديم جيد طورنا معه أحر العلاقات".
https://sputnikarabic.ae/20230317/أوشاكوف-موسكو-وبكين-راضيتان-عن-حالة-العلاقات-الثنائية-1074853642.html
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روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, فلاديمير بوتين, حل
روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, فلاديمير بوتين, حل

بوتين: روسيا منفتحة على التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية

20:06 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 20:33 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Dmitiry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين في مقال، اليوم الأحد: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".
وأضاف أن:

"مستقبل عملية السلام يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية الحالية. ولسوء الحظ، فإن المطالب النهائية الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة عن مثل هذه الحقائق وعدم الاهتمام بإيجاد مخرج من الوضع الحالي".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".
وبشأن الزيارة المرتفبة للرئيس الصيني، شي جي بينغ، إلى روسيا، أكد بوتين ان لدى روسيا توقعات كبيرة بشأن المحادثات المقبلة مع الصين، ولا شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة للعلاقات.
محادثات رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
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وقال "لدينا توقعات كبيرة للمحادثات القادمة. ليس لدينا أدنى شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة لمجموعة كاملة من التعاون الثنائي. بالنسبة لي، هذه أيضا فرصة عظيمة لرؤية صديق قديم جيد طورنا معه أحر العلاقات".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
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