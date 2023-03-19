https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-روسيا-منفتحة-على-التسوية-السياسية-للأزمة-الأوكرانية-1074928631.html
بوتين: روسيا منفتحة على التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
بوتين: روسيا منفتحة على التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T20:06+0000
2023-03-19T20:06+0000
2023-03-19T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الأزمة الأوكرانية
فلاديمير بوتين
حل
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وقال بوتين في مقال، اليوم الأحد: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".وأضاف أن:وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".وبشأن الزيارة المرتفبة للرئيس الصيني، شي جي بينغ، إلى روسيا، أكد بوتين ان لدى روسيا توقعات كبيرة بشأن المحادثات المقبلة مع الصين، ولا شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة للعلاقات.وقال "لدينا توقعات كبيرة للمحادثات القادمة. ليس لدينا أدنى شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة لمجموعة كاملة من التعاون الثنائي. بالنسبة لي، هذه أيضا فرصة عظيمة لرؤية صديق قديم جيد طورنا معه أحر العلاقات".
https://sputnikarabic.ae/20230317/أوشاكوف-موسكو-وبكين-راضيتان-عن-حالة-العلاقات-الثنائية-1074853642.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, فلاديمير بوتين, حل
روسيا, أخبار الأزمة الأوكرانية, فلاديمير بوتين, حل
بوتين: روسيا منفتحة على التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
20:06 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 20:33 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين في مقال، اليوم الأحد: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، في أبريل 2022، لم ننه محادثات السلام بأي حال من الأحوال".
"مستقبل عملية السلام يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثة جادة، مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية الحالية. ولسوء الحظ، فإن المطالب النهائية الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة عن مثل هذه الحقائق وعدم الاهتمام بإيجاد مخرج من الوضع الحالي".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الأزمة في أوكرانيا التي أثارها الغرب وأشعلها بجد هي الأكثر إشراقا اليوم، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال المظهر الوحيد للنوايا للحفاظ على الهيمنة على الساحة الدولية ونظام عالمي أحادي القطب".
وبشأن الزيارة المرتفبة للرئيس الصيني، شي جي بينغ، إلى روسيا، أكد بوتين ان لدى روسيا توقعات كبيرة بشأن المحادثات المقبلة مع الصين، ولا شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة للعلاقات.
وقال "لدينا توقعات كبيرة للمحادثات القادمة. ليس لدينا أدنى شك في أنها ستعطي دفعة قوية جديدة لمجموعة كاملة من التعاون الثنائي. بالنسبة لي، هذه أيضا فرصة عظيمة لرؤية صديق قديم جيد طورنا معه أحر العلاقات".