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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-يعقد-اجتماعا-في-مركز-قيادة-المنطقة-العسكرية-الشمالية-في-روستوف-1074901994.html
بوتين يعقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف
بوتين يعقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة "روستوف نا دونو" جنوبي روسيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T04:24+0000
2023-03-19T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضح الكرملين أن "الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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بوتين يعقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف

04:24 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Alexey Druzhinin
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عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة "روستوف نا دونو" جنوبي روسيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.
وأوضح الكرملين أن "الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".

وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:28 GMT
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