بوتين يعقد اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف
04:24 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون
© Sputnik . Alexey Druzhinin/
عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة "روستوف نا دونو" جنوبي روسيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.
وأوضح الكرملين أن "الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.