https://sputnikarabic.ae/20230319/تبون-الجزائر-قطعت-أشواطا-معتبرة-تعكسها-مؤشرات-الاقتصاد-1074904470.html
تبون: الجزائر قطعت أشواطا معتبرة تعكسها مؤشرات الاقتصاد
تبون: الجزائر قطعت أشواطا معتبرة تعكسها مؤشرات الاقتصاد
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قطعت أشواطا معتبرة تعكسها في الداخل مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T07:01+0000
2023-03-19T07:01+0000
2023-03-19T07:03+0000
الجزائر
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عيد النصر
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جاء ذلك ضمن رسالة بعث بها للشعب الجزائري، بمناسبة اليوم الوطني للنصر الموافق 19 مارس/ آذار، بحسب صحيفة "النهار".وقال الرئيس الجزائري إن بلاده انطلقت وبحزم في مشروعات وورشات التنمية وهي تسابق الزمن لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب.وعن وضع الجزائر على الصعيد الخارجي، قال تبون إن الجزائر تتبوأ اليوم مكانة وتلعب دورا محوريا كاملا.ورأى الرئيس الجزائري أن بلاده انخرطت بفعالية في تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.وعن الاحتفال بذكرى عيد النصر، قال تبون إنه إحياء لذكرى خاتمة الكفاح المسلح، الذي حمل شعلته الأحرار الأبطال في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.
https://sputnikarabic.ae/20230305/تبون-يكرم-أفراد-بعثة-الإنقاذ-الجزائرية-إلى-سوريا-وتركيا-فيديو-1074344808.html
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الجزائر, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, عيد النصر
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, عيد النصر
تبون: الجزائر قطعت أشواطا معتبرة تعكسها مؤشرات الاقتصاد
07:01 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 07:03 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قطعت أشواطا معتبرة تعكسها في الداخل مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية.
جاء ذلك ضمن رسالة بعث بها للشعب الجزائري، بمناسبة اليوم الوطني للنصر الموافق 19 مارس/ آذار، بحسب صحيفة
"النهار".
وقال الرئيس الجزائري إن بلاده انطلقت وبحزم في مشروعات وورشات التنمية وهي تسابق الزمن لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب.
واعتبر أن الجزائر "قطعت أشواطا معتبرة تعكسها داخليا مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية، وحجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية."
وعن وضع الجزائر على الصعيد الخارجي، قال تبون إن الجزائر تتبوأ اليوم مكانة وتلعب دورا محوريا كاملا.
ورأى الرئيس الجزائري
أن بلاده انخرطت بفعالية في تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.
وعن الاحتفال بذكرى عيد النصر، قال تبون إنه إحياء لذكرى خاتمة الكفاح المسلح، الذي حمل شعلته الأحرار الأبطال في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.