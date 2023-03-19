https://sputnikarabic.ae/20230319/تونس-علوم-الفلك-الحديث-عن-الأرض-المسطحة-هدفه-نشر-الجهل-1074908106.html

تونس… "علوم الفلك": الحديث عن "الأرض المسطحة'' هدفه نشر الجهل

تونس… "علوم الفلك": الحديث عن "الأرض المسطحة'' هدفه نشر الجهل

علقت جمعية "علوم الفلك" التونسية على الجدل الذي أثاره إعلامي تونسي، الذي قال إن "لديه قناعة بأن الأرض مسطحة"، في تصريحات تخالف الحقائق العلمية الثابتة عن... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T09:49+0000

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وقالت الجمعية، في بيان، إن الهدف من هذه التصريحات هو "نشر التخلف والجهل لدى المجتمع بصورة عامة والشباب بصورة خاصة"، حسبما ذكر موقع "نسمة" التونسي، اليوم الأحد.وأكدت الجمعية أنها تصدت في السابق، لمحاولة تمرير مقترح رسالة دكتوراه حول هذا الأمر، مشيرة إلى أنه تم التخلي عنها بعدما أوقفتها وزارة التعليم العالي.وتابعت: "مثل تلك الأطروحات والأفكار يتم إيقافها لأسباب تتعلق بمنهجيتها التي تخالف الحقائق العلمية المؤكدة التي لا يمكن التشكيك فيها".وأوضحت الجمعية التونسية لعلوم الفلك أنه تم إيقاف مثل تلك الأطروحات عن الأرض في السابق، مؤكدة أنها حاولت إقناع المدعين بها بـ "تفاهة ما يدعون" ومخالفته لواقع كروية الأرض الثابت بالأدلة العلمية.ولفتت الجمعية إلى أن تلك المزاعم عن "الأرض المسطحة" لا علاقة لها بالأديان وأنه يتم تبنيها بواسطة مجموعات تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وترفض كل ما توصل إليه العلم منذ زمن طويل.يذكر أن علماء الفيزياء اتفقوا على أن الأرض المسطحة فكرة "مستحيلة"، مؤكدين أن هناك أدلة دامغة على كروية الأرض.

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