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تونس… "علوم الفلك": الحديث عن "الأرض المسطحة'' هدفه نشر الجهل
تونس… "علوم الفلك": الحديث عن "الأرض المسطحة'' هدفه نشر الجهل
علقت جمعية "علوم الفلك" التونسية على الجدل الذي أثاره إعلامي تونسي، الذي قال إن "لديه قناعة بأن الأرض مسطحة"، في تصريحات تخالف الحقائق العلمية الثابتة عن... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T09:49+0000
2023-03-19T09:52+0000
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وقالت الجمعية، في بيان، إن الهدف من هذه التصريحات هو "نشر التخلف والجهل لدى المجتمع بصورة عامة والشباب بصورة خاصة"، حسبما ذكر موقع "نسمة" التونسي، اليوم الأحد.وأكدت الجمعية أنها تصدت في السابق، لمحاولة تمرير مقترح رسالة دكتوراه حول هذا الأمر، مشيرة إلى أنه تم التخلي عنها بعدما أوقفتها وزارة التعليم العالي.وتابعت: "مثل تلك الأطروحات والأفكار يتم إيقافها لأسباب تتعلق بمنهجيتها التي تخالف الحقائق العلمية المؤكدة التي لا يمكن التشكيك فيها".وأوضحت الجمعية التونسية لعلوم الفلك أنه تم إيقاف مثل تلك الأطروحات عن الأرض في السابق، مؤكدة أنها حاولت إقناع المدعين بها بـ "تفاهة ما يدعون" ومخالفته لواقع كروية الأرض الثابت بالأدلة العلمية.ولفتت الجمعية إلى أن تلك المزاعم عن "الأرض المسطحة" لا علاقة لها بالأديان وأنه يتم تبنيها بواسطة مجموعات تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وترفض كل ما توصل إليه العلم منذ زمن طويل.يذكر أن علماء الفيزياء اتفقوا على أن الأرض المسطحة فكرة "مستحيلة"، مؤكدين أن هناك أدلة دامغة على كروية الأرض.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

تونس… "علوم الفلك": الحديث عن "الأرض المسطحة'' هدفه نشر الجهل

09:49 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 19.03.2023)
© Photo / CC0 Creative Commons / كوكب الأرض
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Photo / CC0 Creative Commons /
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علقت جمعية "علوم الفلك" التونسية على الجدل الذي أثاره إعلامي تونسي، الذي قال إن "لديه قناعة بأن الأرض مسطحة"، في تصريحات تخالف الحقائق العلمية الثابتة عن الأرض.
وقالت الجمعية، في بيان، إن الهدف من هذه التصريحات هو "نشر التخلف والجهل لدى المجتمع بصورة عامة والشباب بصورة خاصة"، حسبما ذكر موقع "نسمة" التونسي، اليوم الأحد.
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وأكدت الجمعية أنها تصدت في السابق، لمحاولة تمرير مقترح رسالة دكتوراه حول هذا الأمر، مشيرة إلى أنه تم التخلي عنها بعدما أوقفتها وزارة التعليم العالي.
وتابعت: "مثل تلك الأطروحات والأفكار يتم إيقافها لأسباب تتعلق بمنهجيتها التي تخالف الحقائق العلمية المؤكدة التي لا يمكن التشكيك فيها".
وأوضحت الجمعية التونسية لعلوم الفلك أنه تم إيقاف مثل تلك الأطروحات عن الأرض في السابق، مؤكدة أنها حاولت إقناع المدعين بها بـ "تفاهة ما يدعون" ومخالفته لواقع كروية الأرض الثابت بالأدلة العلمية.
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ولفتت الجمعية إلى أن تلك المزاعم عن "الأرض المسطحة" لا علاقة لها بالأديان وأنه يتم تبنيها بواسطة مجموعات تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وترفض كل ما توصل إليه العلم منذ زمن طويل.
يذكر أن علماء الفيزياء اتفقوا على أن الأرض المسطحة فكرة "مستحيلة"، مؤكدين أن هناك أدلة دامغة على كروية الأرض.
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