https://sputnikarabic.ae/20230319/حماس-تدين-مشاركة-السلطة-الفلسطينية-في-اجتماع-شرم-الشيخ-1074912217.html

"حماس" تدين مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ

"حماس" تدين مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ

أدانت حركة "حماس" مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ الأمني، ودعتها إلى وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل. 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T11:34+0000

2023-03-19T11:34+0000

2023-03-19T11:36+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101515/88/1015158863_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_7107baf82d5f8d07859c1ee9b631502a.jpg

غزة - سبوتنيك. ومن المقرر اليوم الأحد، انطلاق اجتماع أمني في مدينة شرم الشيخ المصرية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بمشاركة الولايات المتحدة ومصر والأردن.وأضافت، "يرتكب الاحتلال الجرائم المروعة في جنين ونابلس وعموم الضفة الغربية المحتلة، والتي زادت وتيرتها بعد الاجتماع الأمني المشؤوم في العقبة".واستهجنت "حماس" ما أسمته "إصرار السلطة على خروجها عن الإجماع الوطني، والاستهتار بدماء الشهداء وعذابات الأسرى، باجتماعها مع الصهاينة الفاشيين ومنحهم الفرصة والغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".ودعت حماس السلطة الفلسطينية إلى "التوقف الفوري عن الانزلاق في مسار المشاريع الأمنية الخطيرة التي تستهدف مقاومة الشعب الفلسطيني".كما دعت السلطة إلى وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع "الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة"، وكذلك ما أسمته "الانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة الشاملة حتى دحر الاحتلال الفاشي عن كامل ترابنا الوطني، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".يأتي اجتماع شرم الشيخ اليوم 19 آذار/ مارس بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/فبراير الماضي.وتشارك السلطة في اجتماع شرم الشيخ، رغم رفض معظم القوى التي تنتمي لما يسمى تيار الممانعة بما فيها بعض فصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.ينطلق اليوم اجتماع شرم الشيخ في محاولة متجددة من الولايات المتحدة، لفرض تهدئة في المناطق الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 24 فلسطينياً منذ اجتماع العقبة.وبلغ إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 89 فلسطينياً، قضى أغلبهم في عمليات اغتيال إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو، المعروفة بمناطق "أ".

https://sputnikarabic.ae/20230310/قادة-حماس-خلال-مسيرة-لنصرة-الأقصى-والأسرى-في-غزة-نتصدر-المواجهة-في-الضفة-والقدس-1074586366.html

https://sputnikarabic.ae/20230319/مصر-تستضيف-اليوم-اجتماعا-خماسيا-يضم-مسؤولين-من-فلسطين-وإسرائيل-وأمريكا-والأردن-1074903417.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار