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https://sputnikarabic.ae/20230319/خبير-الولايات-المتحدة-تعتبر-الوجود-الروسي-في-البحر-الأسود-تهديدا-خطيرا-لها-1074911274.html
خبير: الولايات المتحدة تعتبر الوجود الروسي في البحر الأسود تهديدا خطيرا لها
خبير: الولايات المتحدة تعتبر الوجود الروسي في البحر الأسود تهديدا خطيرا لها
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": البنتاغون يدرس بدائل للمسيرات في أجواء البحر الأسود؛ في خضم التوتر الحاصل في الشرق الأوسط، كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T11:13+0000
2023-03-19T11:13+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: الولايات المتحدة تعتبر الوجود الروسي في البحر الأسود تهديدا خطيرا لها
خبير: الولايات المتحدة تعتبر الوجود الروسي في البحر الأسود تهديدا خطيرا لها
تقول مصادر إعلامية دولية بأن الاهتمام العالمي الكبير بحادثة تحطم المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود يؤكد عدم الاهتمام بتفاقم الأزمة بين موسكو وواشنطن وإن العلاقات بين الدول الكبرى قد تدهورت بشكل جدي، فيما تأثرت القيود الثنائية وآليات الاتصال بشكل خطير.حول هذا الموضوع تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: الولايات المتحدة تعتبر الوجود الروسي في البحر الأسود تهديدا خطيرا لها

11:13 GMT 19.03.2023
راديو
خبير: الولايات المتحدة تعتبر الوجود الروسي في البحر الأسود تهديدا خطيرا لها
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": البنتاغون يدرس بدائل للمسيرات في أجواء البحر الأسود؛ في خضم التوتر الحاصل في الشرق الأوسط، كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات؛ مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 23 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.
تقول مصادر إعلامية دولية بأن الاهتمام العالمي الكبير بحادثة تحطم المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود يؤكد عدم الاهتمام بتفاقم الأزمة بين موسكو وواشنطن وإن العلاقات بين الدول الكبرى قد تدهورت بشكل جدي، فيما تأثرت القيود الثنائية وآليات الاتصال بشكل خطير.
حول هذا الموضوع تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون قائلا:

"الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وجود الأسطول الروسي في البحر الأسود يشكل تهديدا وخطرا على عمل الأساطيل الأمريكية المنتشرة في أكثر من منطقة في العالم، الولايات المتحدة تحمّل روسيا مسؤولية سقوط المسيرة الأمريكية مع العلم أن المنطقة التي حصل فيها الحادث هي منطقة قريبة جدا من المياه الإقليمية الروسية".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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