عربي
https://sputnikarabic.ae/20230319/رئيس-الوزراء-العراقي-نأمل-أن-يكون-اتفاقنا-مع-إيران-عامل-استقرار-للوضع-على-الحدود-المشتركة-1074927447.html
رئيس الوزراء العراقي: نأمل أن يكون اتفاقنا مع إيران عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة
رئيس الوزراء العراقي: نأمل أن يكون اتفاقنا مع إيران عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، عن "الاتفاق مع إيران على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين إلى طهران". 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T18:58+0000
2023-03-19T18:58+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_002107eb95a5da21dcba05e7f8801530.jpg
وقال السوداني، في تصرياحات مع قناة الجزيرة، إن "الاتفاق الذي وقعناه مع إيران اليوم ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين"، معربا عن أمله أن "يكون الاتفاق عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".وشدد على ضرورة ألا تنعكس العلاقة بين إيران وأمريكا وبعض دول الخليج داخل العراق، مؤكدا رفض بغداد لأي اعتداء على أي دولة جارة من الأراضي العراقية.وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده "لا تحتاج إلى قوات قتالية أجنبية"، مشيرا إلى أن "الأصدقاء في أمريكا يتفهمون هذا الأمر".وتوقع السوداني، محاكمة أسماء كبيرة قريبا بسبب تورطها بالفساد، مؤكدا أن "الحكومة ستصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى"، متعهدا بألا يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة.ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في وقت سابق اليوم، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي فقد "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، وتباحثا العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وسبل استقرارها".وأضاف البيان "برعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضرأمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة".
https://sputnikarabic.ae/20230319/العراق-لن-نسمح-باستخدام-أراضينا-لخلق-حالة-من-انعدام-الأمن-في-إيران-1074915494.html
العراق
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_9aaded94e373bffbe3ac4e0a4c87fa70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي: نأمل أن يكون اتفاقنا مع إيران عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة

18:58 GMT 19.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، عن "الاتفاق مع إيران على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين إلى طهران".
وقال السوداني، في تصرياحات مع قناة الجزيرة، إن "الاتفاق الذي وقعناه مع إيران اليوم ينص على مسك الحدود المشتركة وتسليم المطلوبين"، معربا عن أمله أن "يكون الاتفاق عامل استقرار للوضع على الحدود المشتركة".
وشدد على ضرورة ألا تنعكس العلاقة بين إيران وأمريكا وبعض دول الخليج داخل العراق، مؤكدا رفض بغداد لأي اعتداء على أي دولة جارة من الأراضي العراقية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده "لا تحتاج إلى قوات قتالية أجنبية"، مشيرا إلى أن "الأصدقاء في أمريكا يتفهمون هذا الأمر".
وتوقع السوداني، محاكمة أسماء كبيرة قريبا بسبب تورطها بالفساد، مؤكدا أن "الحكومة ستصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى"، متعهدا بألا يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة.
ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في وقت سابق اليوم، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.
الجيش العراقي يحرر الرمادي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران
13:50 GMT
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي فقد "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، وتباحثا العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وسبل استقرارها".
وأضاف البيان "برعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضرأمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала