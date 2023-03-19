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https://sputnikarabic.ae/20230319/رئيس-وزراء-العراق-يوجه-بمحاسبة-من-يحاول-العبث-بالأمن-والاستقرار-1074904847.html
رئيس وزراء العراق يوجه بمحاسبة من يحاول العبث بالأمن والاستقرار
رئيس وزراء العراق يوجه بمحاسبة من يحاول العبث بالأمن والاستقرار
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة فرض سلطة القانون وأنه لا أحد فوق القانون في البلاد. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T07:15+0000
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جاء ذلك خلال لقائه جمعاً من وجهاء وعشائر منطقة الفضيلية في بغداد، يوم السبت، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية. وناقش السوداني خلال اللقاء الوضع الأمني في المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة.كما تناول اللقاء أهم التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه الأهالي، بما في ذلك انتشار الجريمة والمخدرات.ووجه رئيس الوزراء بمحاسبة من يحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، بقوة وحزم، من خلال فرض سلطة الدولة، والتأكيد أن لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون.وأشار السوداني إلى ضرورة الاهتمام بالواقع المعيشي للمنطقة، عبر الارتقاء بالخدمات البلدية والصحية، وتحسين وضع شبكة الطاقة الكهربائية، وإنجاز مشروع تعبيد وتأهيل طريق الفضيلية.كما وجه بمعالجة النقص في عدد المدارس، وتوفير المزيد من الأبنية المدرسية اللائقة، بالإضافة لاستكمال مستشفى الفضيلية، ورفع المستوى الأمني في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230313/السوداني-للسفير-الإيراني-العراق-يدعم-الحوار-لتحقيق-الاستقرار-بالمنطقة-1074654064.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

رئيس وزراء العراق يوجه بمحاسبة من يحاول العبث بالأمن والاستقرار

07:15 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 07:20 GMT 19.03.2023)
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة فرض سلطة القانون وأنه لا أحد فوق القانون في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه جمعاً من وجهاء وعشائر منطقة الفضيلية في بغداد، يوم السبت، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.
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وناقش السوداني خلال اللقاء الوضع الأمني في المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة.
كما تناول اللقاء أهم التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه الأهالي، بما في ذلك انتشار الجريمة والمخدرات.
ووجه رئيس الوزراء بمحاسبة من يحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، بقوة وحزم، من خلال فرض سلطة الدولة، والتأكيد أن لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون.
وأشار السوداني إلى ضرورة الاهتمام بالواقع المعيشي للمنطقة، عبر الارتقاء بالخدمات البلدية والصحية، وتحسين وضع شبكة الطاقة الكهربائية، وإنجاز مشروع تعبيد وتأهيل طريق الفضيلية.
كما وجه بمعالجة النقص في عدد المدارس، وتوفير المزيد من الأبنية المدرسية اللائقة، بالإضافة لاستكمال مستشفى الفضيلية، ورفع المستوى الأمني في المنطقة.
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