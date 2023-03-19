https://sputnikarabic.ae/20230319/رئيس-وزراء-العراق-يوجه-بمحاسبة-من-يحاول-العبث-بالأمن-والاستقرار-1074904847.html
رئيس وزراء العراق يوجه بمحاسبة من يحاول العبث بالأمن والاستقرار
رئيس وزراء العراق يوجه بمحاسبة من يحاول العبث بالأمن والاستقرار
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة فرض سلطة القانون وأنه لا أحد فوق القانون في البلاد. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T07:15+0000
2023-03-19T07:15+0000
2023-03-19T07:20+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_002107eb95a5da21dcba05e7f8801530.jpg
جاء ذلك خلال لقائه جمعاً من وجهاء وعشائر منطقة الفضيلية في بغداد، يوم السبت، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية. وناقش السوداني خلال اللقاء الوضع الأمني في المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة.كما تناول اللقاء أهم التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه الأهالي، بما في ذلك انتشار الجريمة والمخدرات.ووجه رئيس الوزراء بمحاسبة من يحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، بقوة وحزم، من خلال فرض سلطة الدولة، والتأكيد أن لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون.وأشار السوداني إلى ضرورة الاهتمام بالواقع المعيشي للمنطقة، عبر الارتقاء بالخدمات البلدية والصحية، وتحسين وضع شبكة الطاقة الكهربائية، وإنجاز مشروع تعبيد وتأهيل طريق الفضيلية.كما وجه بمعالجة النقص في عدد المدارس، وتوفير المزيد من الأبنية المدرسية اللائقة، بالإضافة لاستكمال مستشفى الفضيلية، ورفع المستوى الأمني في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230313/السوداني-للسفير-الإيراني-العراق-يدعم-الحوار-لتحقيق-الاستقرار-بالمنطقة-1074654064.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069496517_204:0:2480:1707_1920x0_80_0_0_9aaded94e373bffbe3ac4e0a4c87fa70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
رئيس وزراء العراق يوجه بمحاسبة من يحاول العبث بالأمن والاستقرار
07:15 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 07:20 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة فرض سلطة القانون وأنه لا أحد فوق القانون في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه جمعاً من وجهاء وعشائر منطقة الفضيلية في بغداد، يوم السبت، بحسب وكالة الانباء العراقية
الرسمية.
وناقش السوداني خلال اللقاء الوضع الأمني في المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة.
كما تناول اللقاء أهم التحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجه الأهالي، بما في ذلك انتشار الجريمة والمخدرات.
ووجه رئيس الوزراء
بمحاسبة من يحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، بقوة وحزم، من خلال فرض سلطة الدولة، والتأكيد أن لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون.
وأشار السوداني إلى ضرورة الاهتمام بالواقع المعيشي للمنطقة، عبر الارتقاء بالخدمات البلدية والصحية، وتحسين وضع شبكة الطاقة الكهربائية، وإنجاز مشروع تعبيد وتأهيل طريق الفضيلية.
كما وجه بمعالجة النقص في عدد المدارس، وتوفير المزيد من الأبنية المدرسية اللائقة، بالإضافة لاستكمال مستشفى الفضيلية، ورفع المستوى الأمني في المنطقة.