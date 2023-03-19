https://sputnikarabic.ae/20230319/رغد-صدام-حسين-ترد-على-الكاظمي-بشأن-ما-حدث-لجثة-والدها-بعد-إعدامه-فيديو-1074921144.html
رغد صدام حسين ترد على الكاظمي بشأن ما حدث لجثة والدها بعد إعدامه... فيديو
رغد صدام حسين ترد على الكاظمي بشأن ما حدث لجثة والدها بعد إعدامه... فيديو
ردت رغد صدام حسين، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، عن "رؤية جثة والدها الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين ملقاة في المنطقة الخضراء بعد... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T16:02+0000
2023-03-19T16:02+0000
2023-03-19T16:46+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
العراق
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صدام حسين
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وقالت رغد، في مقابلة مع قناة المشهد، إن "هذا الشيء شرعا لا يجوز عند المسلمين، أما من الناحية الأدبية فالرموز لا يساء لها بأي طريقة"، مضيفة أن "هذه الأمور غير قابلة للنقاش ليس فقط في العراق وإنما في كل الدول بالعالم في الدول العربية وغير العربية أيضا".وأكدت رغد صدام حسين، أن "نهاية والدها كانت نهاية عز ترضي الله سبحانه وتعالى ويفتخر بها كل المسلمين بالعالم وحتى غير المسلمين وكل الأحرار بالعالم وكل من يهمه الأبطال والرموز وعلى رأسهم الشارع العراقي"، على حد قولها.كما أكدت أنها "تتابعُ الأوضاع في الشارع العراقي بكل اهتمام، ولديها إرادة قوية لأن تكون جزءا منه"، مشيرة إلى أن "رفات والدها ستعود إلى أرض العراق بطريقة لائقة، وباستقبال عسكري مهيب".وكان الكاظمي قال، خلال مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، إنه "عندما تم رمي جثة صدام حسين بين بيته وبيت نوري المالكي في المنطقة الخضراء بعد إعدامه، أعلن رفضه لهذا العمل، لكنه رأى مجموعة من الحرس متجمعين وطلب منهم الابتعاد عن الجثة احتراماً لحرمة الميت"، على حد قوله.يشار إلى أنه تم إعدام الرئيس العراقى الراحل، صدام حسين في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006 فجر عيد الأضحى المبارك، إبان ولاية رئيس الوزراء العراقى الأسبق، نورى المالكي.لمشاهدة وقراءة المزيد على مشروع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على موقعنا.
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رغد صدام حسين ترد على الكاظمي بشأن ما حدث لجثة والدها بعد إعدامه... فيديو
16:02 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
ردت رغد صدام حسين، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، عن "رؤية جثة والدها الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين ملقاة في المنطقة الخضراء بعد إعدامه".
وقالت رغد، في مقابلة مع قناة المشهد، إن "هذا الشيء شرعا لا يجوز عند المسلمين، أما من الناحية الأدبية فالرموز لا يساء لها بأي طريقة"، مضيفة أن "هذه الأمور غير قابلة للنقاش ليس فقط في العراق وإنما في كل الدول بالعالم في الدول العربية وغير العربية أيضا".
وأكدت رغد صدام حسين
، أن "نهاية والدها كانت نهاية عز ترضي الله سبحانه وتعالى ويفتخر بها كل المسلمين بالعالم وحتى غير المسلمين وكل الأحرار بالعالم وكل من يهمه الأبطال والرموز وعلى رأسهم الشارع العراقي"، على حد قولها.
كما أكدت أنها "تتابعُ الأوضاع في الشارع العراقي بكل اهتمام، ولديها إرادة قوية لأن تكون جزءا منه"، مشيرة إلى أن "رفات والدها ستعود إلى أرض العراق بطريقة لائقة، وباستقبال عسكري مهيب".
وكان الكاظمي قال، خلال مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، إنه "عندما تم رمي جثة صدام حسين
بين بيته وبيت نوري المالكي في المنطقة الخضراء بعد إعدامه، أعلن رفضه لهذا العمل، لكنه رأى مجموعة من الحرس متجمعين وطلب منهم الابتعاد عن الجثة احتراماً لحرمة الميت"، على حد قوله.
يشار إلى أنه تم إعدام الرئيس العراقى الراحل، صدام حسين
في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006 فجر عيد الأضحى المبارك، إبان ولاية رئيس الوزراء العراقى الأسبق، نورى المالكي.
لمشاهدة وقراءة المزيد على مشروع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على موقعنا.