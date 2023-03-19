https://sputnikarabic.ae/20230319/روسيا-تنهي-عام-2022-في-المركز-العاشر-لأكبر-المصدرين-في-العالم-والسعودية-تقفز-6-درجات-1074902822.html
روسيا تنهي عام 2022 في المركز العاشر لأكبر المصدرين في العالم والسعودية تقفز 6 درجات
روسيا تنهي عام 2022 في المركز العاشر لأكبر المصدرين في العالم والسعودية تقفز 6 درجات
احتلت روسيا المركز العاشر لأكبر الدول المصدرة في العالم، وارتفعت مرتبتين بارتفاع حجم صادراتها العام الماضي إلى 591.5 مليار دولار، وصعدت المملكة العربية... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T05:41+0000
2023-03-19T05:41+0000
2023-03-19T05:41+0000
العالم
اقتصاد
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وحافظت الصين (3.6 تريليون دولار) والولايات المتحدة (2.1 تريليون دولار) وألمانيا (1.7 تريليون دولار) كأكبر ثلاث مصدرين في العالم العام الماضي، وارتفعت هولندا، التي صدرت منتجات بقيمة 760.6 مليار دولار للأسواق العالمية، من المركز الخامس إلى الرابع، لتحل بذلك محل اليابان، التي بلغ إجمالي شحناتها 747.6 مليار دولار.وظلت كوريا الجنوبية في المركز السادس، حيث صدرت سلع بقيمة 683.6 مليار دولار، وتقدمت إيطاليا (657.2 مليار) وفرنسا (626.7) وكندا (599) نقطة واحدة إلى السابع والثامن والتاسع على التوالي، بفضل سقوط هونغ كونغ من المركز السابع إلى المركز الحادي عشر.وقفزت المملكة العربية السعودية ست درجات إلى المركز التاسع عشر، والنرويج ارتفعت خمس مراحل إلى المركز الـ28 بدلاً من الـ33 ، بالمقابل هبطت سويسرا من المركز الـ21 لأكبر المصدرين في العالم، كما تراجعت إيرلندا من المركز الـ31.هذا، وأجرت وكالة "سبوتنيك" الدراسة على أساس بيانات من الهيئات الإحصائية الوطنية لأكبر 60 اقتصادا في العالم. تضمنت العينة النهائية للنشر 30 اقتصادًا كشفت عن بياناتها للفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وتشير الوكالة إلى أنه إذا كانت الهيئات الإحصائية وفرت المعلومات بالعملة الوطنية فقط، فقد تمت إعادة حساب البيانات الشهرية أو السنوية بمتوسط سعر الصرف لهذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/صادرات-النفط-السعودية-في-2022-تحقق-أعلى-إيرادات-في-10-سنوات-1073814517.html
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العالم, اقتصاد
روسيا تنهي عام 2022 في المركز العاشر لأكبر المصدرين في العالم والسعودية تقفز 6 درجات
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احتلت روسيا المركز العاشر لأكبر الدول المصدرة في العالم، وارتفعت مرتبتين بارتفاع حجم صادراتها العام الماضي إلى 591.5 مليار دولار، وصعدت المملكة العربية السعودية 6 درجات، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات الهيئات الإحصائية الوطنية.
وحافظت الصين (3.6 تريليون دولار) والولايات المتحدة (2.1 تريليون دولار) وألمانيا (1.7 تريليون دولار) كأكبر ثلاث مصدرين في العالم العام الماضي، وارتفعت هولندا، التي صدرت منتجات بقيمة 760.6 مليار دولار للأسواق العالمية، من المركز الخامس إلى الرابع، لتحل بذلك محل اليابان، التي بلغ إجمالي شحناتها 747.6 مليار دولار.
وظلت كوريا الجنوبية في المركز السادس، حيث صدرت سلع بقيمة 683.6 مليار دولار، وتقدمت إيطاليا (657.2 مليار) وفرنسا (626.7) وكندا (599) نقطة واحدة إلى السابع والثامن والتاسع على التوالي، بفضل سقوط هونغ كونغ من المركز السابع إلى المركز الحادي عشر.
وقفزت المملكة العربية السعودية ست درجات إلى المركز التاسع عشر، والنرويج ارتفعت خمس مراحل إلى المركز الـ28 بدلاً من الـ33 ، بالمقابل هبطت سويسرا من المركز الـ21 لأكبر المصدرين في العالم، كما تراجعت إيرلندا من المركز الـ31.
هذا، وأجرت وكالة "سبوتنيك" الدراسة على أساس بيانات من الهيئات الإحصائية الوطنية لأكبر 60 اقتصادا في العالم. تضمنت العينة النهائية للنشر 30 اقتصادًا كشفت عن بياناتها للفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وتشير الوكالة إلى أنه إذا كانت الهيئات الإحصائية وفرت المعلومات بالعملة الوطنية فقط، فقد تمت إعادة حساب البيانات الشهرية أو السنوية بمتوسط سعر الصرف لهذه الفترة.