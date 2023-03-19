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https://sputnikarabic.ae/20230319/زعيم-كوريا-الشمالية-يجب-أن-نكون-مستعدين-لتنفيذ-هجمات-نووية-بأي-وقت-1074930634.html
زعيم كوريا الشمالية: يجب أن نكون مستعدين لتنفيذ هجمات نووية بأي وقت
زعيم كوريا الشمالية: يجب أن نكون مستعدين لتنفيذ هجمات نووية بأي وقت
دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، بلاده بأن تكون مستعدة لتنفيذ هجمات نووية بأي وقت. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T22:18+0000
2023-03-19T22:29+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
نووية
اسلحة نووية
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في غضون ذلك، أعلنت بيونغ يانغ إجراء مناورات لمدة يومين في محاكاة لهجوم نووي تكتيكي مضاد؛ تهدف إلى إرسال تحذيرات قوية للحلفاء، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتلك التصريحات من الزعيم الكوري الشمالي والإعلان عن المناورات النووية عقب إطلاق بيونغ يانغ في وقت سابق اليوم، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر.وذلك هو الصاروخ الثاني خلال ثلاثة أيام، حيث أطلقت بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات "هوانسونغ -17" رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحمل اسم درع الحرية".
https://sputnikarabic.ae/20230319/الجيش-الكوري-الجنوبي-الصاروخ-الكوري-الشمالي-طار-نحو-800-كلم-قبل-أن-يسقط-في-البحر-1074928474.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, نووية, اسلحة نووية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, نووية, اسلحة نووية

زعيم كوريا الشمالية: يجب أن نكون مستعدين لتنفيذ هجمات نووية بأي وقت

22:18 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 22:29 GMT 19.03.2023)
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / STR
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دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، بلاده بأن تكون مستعدة لتنفيذ هجمات نووية بأي وقت.
في غضون ذلك، أعلنت بيونغ يانغ إجراء مناورات لمدة يومين في محاكاة لهجوم نووي تكتيكي مضاد؛ تهدف إلى إرسال تحذيرات قوية للحلفاء، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتلك التصريحات من الزعيم الكوري الشمالي والإعلان عن المناورات النووية عقب إطلاق بيونغ يانغ في وقت سابق اليوم، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الجيش الكوري الجنوبي: الصاروخ الكوري الشمالي طار نحو 800 كلم قبل أن يسقط في البحر
20:15 GMT
وذلك هو الصاروخ الثاني خلال ثلاثة أيام، حيث أطلقت بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات "هوانسونغ -17" رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحمل اسم درع الحرية".
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