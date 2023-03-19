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الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230319/سقوط-بغداد-ليلة-الانهيار-السَّلِس-1074672638.html
سقوط بغداد... ليلة الانهيار السَّلِس
سقوط بغداد... ليلة الانهيار السَّلِس
بدأت الحرب الأمريكية على العراق في 19 مارس/ آذار عام 2003، وكانت الأخبار الواردة من الجنوب فى بداية الحرب مشجعة. لكن بعد وصول الغزاة إلى مطار بغداد، انهارت... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T06:00+0000
2023-03-19T06:28+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
أخبار العراق اليوم
العراق
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بهذه المناسبة، أعد لكم فريق "سبوتنيك" فيديوجراف لليلة سقوط بغداد، حيث يوضح كيف تداعت الأحداث في العراق؟ وأين ذهب الجيش العراقي؟لمشاهدة وقراءة المزيد عن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على موقعنا.
https://sputnikarabic.ae/20230205/أكاذيب-اعتمدت-عليها-الولايات-المتحدة-في-غزوها-لدول-العالم-1074426284.html
العراق
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أخبار العراق اليوم, العراق
أخبار العراق اليوم, العراق

سقوط بغداد... ليلة الانهيار السَّلِس

06:00 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 19.03.2023)
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بدأت الحرب الأمريكية على العراق في 19 مارس/ آذار عام 2003، وكانت الأخبار الواردة من الجنوب فى بداية الحرب مشجعة. لكن بعد وصول الغزاة إلى مطار بغداد، انهارت معنويات الجنود، حيث هرب نصفهم واختفى آخرون في بنايات مهجورة قرب طريق المطار، في 9 أبريل/ نيسان سقطت العاصمة في قبضة المعتدين... فكيف سقطت؟
بهذه المناسبة، أعد لكم فريق "سبوتنيك" فيديوجراف لليلة سقوط بغداد، حيث يوضح كيف تداعت الأحداث في العراق؟ وأين ذهب الجيش العراقي؟
لمشاهدة وقراءة المزيد عن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على موقعنا.
أكاذيب اعتمدت عليها الولايات المتحدة في غزوها لدول العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
أكاذيب اعتمدت عليها الولايات المتحدة في غزوها لدول العالم
5 فبراير, 08:00 GMT
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