سقوط بغداد... ليلة الانهيار السَّلِس

https://sputnikarabic.ae/20230319/سقوط-بغداد-ليلة-الانهيار-السَّلِس-1074672638.html
سقوط بغداد... ليلة الانهيار السَّلِس
سقوط بغداد... ليلة الانهيار السَّلِس
بدأت الحرب الأمريكية على العراق في 19 مارس/ آذار عام 2003، وكانت الأخبار الواردة من الجنوب فى بداية الحرب مشجعة. لكن بعد وصول الغزاة إلى مطار بغداد، انهارت... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T06:00+0000
2023-03-19T06:00+0000
2023-03-19T06:28+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
أخبار العراق اليوم
العراق
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بهذه المناسبة، أعد لكم فريق "سبوتنيك" فيديوجراف لليلة سقوط بغداد، حيث يوضح كيف تداعت الأحداث في العراق؟ وأين ذهب الجيش العراقي؟لمشاهدة وقراءة المزيد عن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على موقعنا.
https://sputnikarabic.ae/20230205/أكاذيب-اعتمدت-عليها-الولايات-المتحدة-في-غزوها-لدول-العالم-1074426284.html
العراق
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2023-03-19T06:00+0000
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سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم, العراق
أخبار العراق اليوم, العراق
سقوط بغداد... ليلة الانهيار السَّلِس
06:00 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
بدأت الحرب الأمريكية على العراق في 19 مارس/ آذار عام 2003، وكانت الأخبار الواردة من الجنوب فى بداية الحرب مشجعة. لكن بعد وصول الغزاة إلى مطار بغداد، انهارت معنويات الجنود، حيث هرب نصفهم واختفى آخرون في بنايات مهجورة قرب طريق المطار، في 9 أبريل/ نيسان سقطت العاصمة في قبضة المعتدين... فكيف سقطت؟
بهذه المناسبة، أعد لكم فريق "سبوتنيك" فيديوجراف لليلة سقوط بغداد، حيث يوضح كيف تداعت الأحداث في العراق؟ وأين ذهب الجيش العراقي؟
لمشاهدة وقراءة المزيد عن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 على موقعنا.