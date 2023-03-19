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شمخاني يؤكد لرئيس الوزراء العراقي أهمية التعامل بحسم مع التوتر في المناطق الحدودية
شمخاني يؤكد لرئيس الوزراء العراقي أهمية التعامل بحسم مع التوتر في المناطق الحدودية
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن التوتر بالمناطق الحدودية بين البلدين يجب... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T18:42+0000
2023-03-19T18:42+0000
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طهران- سبوتنيك. وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، أن شمخاني أكد للسوداني، خلال اجتماعهما في بغداد، اليوم الأحد، أن "أي توتر وأزمة في المناطق الحدودية المشتركة بين إيران والعراق، تعطل أمن وسلامة الشعبين، وتشكل عاملاً معوقًا لتنمية المدن الحدودية، لذلك يجب التعامل مع أي توترات داخلية وخارجية والعوامل المسببة للأزمات بحسم وتجفيف منابعها".من جهته، أكد السوداني، أن "توقيع الاتفاقية الأمنية المهمة بين طهران وبغداد، يظهر أن أمن البلدين ليس منفصلاً عن بعضه البعض.. وأن حكومة العراق، وعلى أساس دستور العراق والالتزامات المتبادلة، لن تسمح لأي طرف باستخدام الأراضي العراقية للضرر بأمن إيران".وقررت الحكومة العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وضع خطة لإعادة انتشار قوات على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على هجمات من الدولتين على أراضيها.وتشن إيران بشكل متكرر ضربات على إقليم كردستان شمالي العراق، تستهدف مواقع، تقول إنها تابعة لـ "جماعات انفصالية وإرهابية"؛ في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
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الأخبار, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
الأخبار, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

شمخاني يؤكد لرئيس الوزراء العراقي أهمية التعامل بحسم مع التوتر في المناطق الحدودية

18:42 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن التوتر بالمناطق الحدودية بين البلدين يجب التعامل معه بحسم و"تجفيف منابعه".
طهران- سبوتنيك. وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، أن شمخاني أكد للسوداني، خلال اجتماعهما في بغداد، اليوم الأحد، أن "أي توتر وأزمة في المناطق الحدودية المشتركة بين إيران والعراق، تعطل أمن وسلامة الشعبين، وتشكل عاملاً معوقًا لتنمية المدن الحدودية، لذلك يجب التعامل مع أي توترات داخلية وخارجية والعوامل المسببة للأزمات بحسم وتجفيف منابعها".
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من جهته، أكد السوداني، أن "توقيع الاتفاقية الأمنية المهمة بين طهران وبغداد، يظهر أن أمن البلدين ليس منفصلاً عن بعضه البعض.. وأن حكومة العراق، وعلى أساس دستور العراق والالتزامات المتبادلة، لن تسمح لأي طرف باستخدام الأراضي العراقية للضرر بأمن إيران".
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وقررت الحكومة العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وضع خطة لإعادة انتشار قوات على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على هجمات من الدولتين على أراضيها.
وتشن إيران بشكل متكرر ضربات على إقليم كردستان شمالي العراق، تستهدف مواقع، تقول إنها تابعة لـ "جماعات انفصالية وإرهابية"؛ في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
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