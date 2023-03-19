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شمخاني يصل العراق في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية
شمخاني يصل العراق في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية
وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، حيث من المقرر بحث عدد من الملفات الأمنية... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T08:03+0000
2023-03-19T08:03+0000
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وذكر موقع "بغداد اليوم"، أن "رئيس البنك المركزي الإيراني وبعض معاوني وزارة الخارجية الإيرانية يرافقون شمخاني خلال زيارته للعراق".وأضاف أنه خلال الزيارة سيبحث المسؤول الإيراني عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية، إضافة لملف التقارب الإيراني– السعودي الأخير".وأوضح أن المباحثات ستركز على ملف أمن المناطق الحدودية بين البلدين سيما الحدود الغربية المتصلة بإقليم كردستان، وسيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة أمنية بشأن ضبط الحدود بين العراق وإيران.تأتي زيارة شمخاني إلى بغداد، بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي قال فيها إنوأضاف "كل ما هنالك أن إيران دولة جارة، ولدينا العديد من المشتركات معها، ومن مصلحتنا أن تكون العلاقة متميزة بحكم طبيعة العمل السياسي".
https://sputnikarabic.ae/20230315/السوداني-هناك-مبالغة-بالحديث-عن-التدخل-الإيراني-في-الشأن-العراقي-1074757694.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

شمخاني يصل العراق في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية

08:03 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، حيث من المقرر بحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.
وذكر موقع "بغداد اليوم"، أن "رئيس البنك المركزي الإيراني وبعض معاوني وزارة الخارجية الإيرانية يرافقون شمخاني خلال زيارته للعراق".
وأضاف أنه خلال الزيارة سيبحث المسؤول الإيراني عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية، إضافة لملف التقارب الإيراني– السعودي الأخير".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
السوداني: هناك مبالغة بالحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي
15 مارس, 09:11 GMT
وأوضح أن المباحثات ستركز على ملف أمن المناطق الحدودية بين البلدين سيما الحدود الغربية المتصلة بإقليم كردستان، وسيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة أمنية بشأن ضبط الحدود بين العراق وإيران.
تأتي زيارة شمخاني إلى بغداد، بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي قال فيها إن
"هناك مبالغة في الحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي ويتم تصوير العراق بأنه دولة غائبة، وفي نفس الوقت لا نجد في الجانب الإيراني تدخلا أو وصيا أو فرضا بالتدخل".
وأضاف "كل ما هنالك أن إيران دولة جارة، ولدينا العديد من المشتركات معها، ومن مصلحتنا أن تكون العلاقة متميزة بحكم طبيعة العمل السياسي".
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