https://sputnikarabic.ae/20230319/شمخاني-يصل-العراق-في-زيارة-رسمية-لبحث-عدد-من-الملفات-الأمنية-والاقتصادية-1074905806.html

شمخاني يصل العراق في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية

شمخاني يصل العراق في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، حيث من المقرر بحث عدد من الملفات الأمنية... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر موقع "بغداد اليوم"، أن "رئيس البنك المركزي الإيراني وبعض معاوني وزارة الخارجية الإيرانية يرافقون شمخاني خلال زيارته للعراق".وأضاف أنه خلال الزيارة سيبحث المسؤول الإيراني عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية، إضافة لملف التقارب الإيراني– السعودي الأخير".وأوضح أن المباحثات ستركز على ملف أمن المناطق الحدودية بين البلدين سيما الحدود الغربية المتصلة بإقليم كردستان، وسيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة أمنية بشأن ضبط الحدود بين العراق وإيران.تأتي زيارة شمخاني إلى بغداد، بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي قال فيها إنوأضاف "كل ما هنالك أن إيران دولة جارة، ولدينا العديد من المشتركات معها، ومن مصلحتنا أن تكون العلاقة متميزة بحكم طبيعة العمل السياسي".

https://sputnikarabic.ae/20230315/السوداني-هناك-مبالغة-بالحديث-عن-التدخل-الإيراني-في-الشأن-العراقي-1074757694.html

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