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https://sputnikarabic.ae/20230319/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-ستسهمان-بشكل-أكبر-في-تقدم-الحضارة-الإنسانية-1074931144.html
شي جين بينغ: الصين وروسيا ستسهمان بشكل أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية
شي جين بينغ: الصين وروسيا ستسهمان بشكل أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن مساهمة روسيا والصين في الحضارة الإنسانية كبيرة، وأنهما ستقدمان مساهمة أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T23:34+0000
2023-03-19T23:35+0000
روسيا
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس الصيني في في مقالة كتبها لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "السنة تبدأ بالربيع، والنجاح يبدأ بالأفعال، هناك كل الأسباب للاعتقاد أن الصين وروسيا، بوصفهما رفيقين في النهضة والتنمية، ستقدمان مساهمة كبيرة في تقدم الحضارة الإنسانية".وأشار إلى أن العلاقات الصينية الروسية تتطور وفقا لمنطق تاريخي واضح، وترتكز على دافع داخلي قوي.ووفقا للرئيس الصيني، فإن الصين وروسيا هما أكبر جارتين، وشريكان استراتيجيان للتعاون الشامل، وقوتان عالميتان رائدتان وعضوان دائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وشدد الزعيم الصيني على أن "البلدين ينتهجان سياسة خارجية مستقلة وتعتمد على الذات، ونعتبر أن العلاقات بين الصين وروسيا واحدة من الأولويات الرئيسية في الدبلوماسية".واعتبر شي جين بينغ، أنه من المهم لروسيا والصين أن تعززا الثقة المتبادلة وتطلقا العنان للإمكانيات من أجل الحفاظ على ديناميكية مستقرة في العلاقات.وأكد أنه "يجب أن يركز الطرفان على التخطيط الشامل، مع التركيز على أهداف التنمية الوطنية، واستكشاف فرص جديدة، وإيجاد محركات جديدة للتنمية".ودعا الزعيم الصيني إلى أنه "من المهم للطرفين تعزيز الثقة المتبادلة وإطلاق العنان للطاقات، من أجل الحفاظ على الزخم المستقر للعلاقات الصينية الروسية على مستوى عال".
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روسيا, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا
روسيا, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا

شي جين بينغ: الصين وروسيا ستسهمان بشكل أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية

23:34 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 23:35 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Aleksey Druzhinin /  / الانتقال إلى بنك الصور لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح "بولشوي تياتر" (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
 لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح بولشوي تياتر (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Aleksey Druzhinin /
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن مساهمة روسيا والصين في الحضارة الإنسانية كبيرة، وأنهما ستقدمان مساهمة أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس الصيني في في مقالة كتبها لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "السنة تبدأ بالربيع، والنجاح يبدأ بالأفعال، هناك كل الأسباب للاعتقاد أن الصين وروسيا، بوصفهما رفيقين في النهضة والتنمية، ستقدمان مساهمة كبيرة في تقدم الحضارة الإنسانية".
وأشار إلى أن العلاقات الصينية الروسية تتطور وفقا لمنطق تاريخي واضح، وترتكز على دافع داخلي قوي.
وقال الرئيس الصيني، إن "العلاقات الصينية الروسية تتطور وفقا لمنطق تاريخي واضح ومرتكزة على محرك داخلي قوي. على مدى 10 سنوات، يتطور التعاون الثنائي بشكل ديناميكي على الأصعدة كافة، وبخطوات موثوقة تدخل عصرا جديدا".
ووفقا للرئيس الصيني، فإن الصين وروسيا هما أكبر جارتين، وشريكان استراتيجيان للتعاون الشامل، وقوتان عالميتان رائدتان وعضوان دائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وشدد الزعيم الصيني على أن "البلدين ينتهجان سياسة خارجية مستقلة وتعتمد على الذات، ونعتبر أن العلاقات بين الصين وروسيا واحدة من الأولويات الرئيسية في الدبلوماسية".
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واعتبر شي جين بينغ، أنه من المهم لروسيا والصين أن تعززا الثقة المتبادلة وتطلقا العنان للإمكانيات من أجل الحفاظ على ديناميكية مستقرة في العلاقات.
وأكد أنه "يجب أن يركز الطرفان على التخطيط الشامل، مع التركيز على أهداف التنمية الوطنية، واستكشاف فرص جديدة، وإيجاد محركات جديدة للتنمية".
ودعا الزعيم الصيني إلى أنه "من المهم للطرفين تعزيز الثقة المتبادلة وإطلاق العنان للطاقات، من أجل الحفاظ على الزخم المستقر للعلاقات الصينية الروسية على مستوى عال".
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