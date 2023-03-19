https://sputnikarabic.ae/20230319/عالم-أزهري-الإسلام-دين-سلام-وحرق-القرآن-أبشع-صور-الإرهاب-1074925514.html

عالم أزهري: الإسلام دين سلام.. وحرق القرآن أبشع صور الإرهاب

عالم أزهري: الإسلام دين سلام.. وحرق القرآن أبشع صور الإرهاب

أكد الدكتور علي حسن محمد، أحد علماء الأزهر الشريف بمصر، إن إحراق القرآن الكريم في الغرب وآخرها على يد جنود أوكرانيين، هو إحدى صور الإرهاب المقيت، ولا يمكن أن... 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T18:22+0000

2023-03-19T18:22+0000

2023-03-19T18:22+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار أوكرانيا

مصر

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103902/77/1039027706_0:174:4878:2918_1920x0_80_0_0_2448052ee57040d67073f0ec4fe82a2b.jpg

وقال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"،اليوم الأحد، إن تلك الجريمة المنتشرة على مواقع التواصل في مقطع فيديو لجنود أوكران وهم يقومون بتلك الجريمة بالاعتداء بالحرق للقرآن الكريم المنزل من عند الله جل وعلى والمقدس لدى ما يقارب ملياري مسلم على وجه الأرض، هو امتداد للأفعال الغربية التي تتخذ من الرسالات السماوية أداة لاستفزاز مشاعر المسلمين، كما رأينا في الدانمارك وفرنسا وغيرها، وأنا أرى أن تلك الأفعال هى نوع من الإرهاب، بل هى أبشع صور الإرهاب.وأضاف محمد، أن تلك الأفعال دليل على مدى الضغينة التي يحملها هؤلاء، والأمر يكون أكثر سوء عندما يخرج عن جهات منظمة كالمؤسسات الرسمية، والجنود هم نظاميون وليس عمل فردي يمكننا أن نطالب بمحاكمته، هذا الأمر يؤكد على أنهم يستخدمون في الغرب أبشع صور الإرهاب ضد المسلمين، في المقابل لا يستطيع أحد أن يثبت ولو حادثة واحدة منظمة في دولة إسلامية ضد كتاب سماوي، ولو حدث ذلك من فرد أو أفراد يشتعل العالم واصفين الإسلام بالإرهاب، هل ستقوم الدنيا ولا تقعد استنكارا لمثل تلك العملية، عندما حدثت الوقائع المسيئة للإسلام في باريس، رأينا الرئيس الفرنسي معلقا على تلك الجرائم بأنها حرية شخصية وحرية تعبير.وأشار إلى أن "الإسلام دين سلام ورسالته جاءت بالسلام ولا يمكن وصفه بالإرهاب والحقيقة واضحة ومعبرة عن أبشع صور الإرهاب وليس السلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم".ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم ويحرقون نسخا منه، وردا على هذا التصرف توعد رئيس الشيشان رمضان قديروف بالعثور على الجنود الأوكرانيين الذي دنسوا القرآن الكريم، معلنا تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع الإبلاغ عنهم.

https://sputnikarabic.ae/20230319/مدير-المجمع-العلوي-السوري-يندد-بحرق-الجنود-الأوكران-للقرآن-الكريم-1074922200.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار أوكرانيا, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار