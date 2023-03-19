https://sputnikarabic.ae/20230319/عبد-اللهيان-سألتقي-وزير-الخارجية-السعودي-قريبا-1074913429.html
عبد اللهيان: سألتقي وزير الخارجية السعودي قريبا
عبد اللهيان: سألتقي وزير الخارجية السعودي قريبا
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أنه سيلتقي نظيره السعودي قريبا، وذلك في أعقاب اتفاق البلدين على استئناف العلاقات بينهما بعد... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T12:13+0000
2023-03-19T12:13+0000
2023-03-19T12:13+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "سألتقي قريبا وزير الخارجية السعودي".وأضاف عبد اللهيان: "اتفقت السعودية وإيران على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين".وقبل نحو 10 أيام، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230318/أمريكا-تعلق-على-حديث-السعودية-عن-احتمال-ضخ-استثمارات-في-إيران-1074875733.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم العربي, الأخبار
السعودية, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم العربي, الأخبار
عبد اللهيان: سألتقي وزير الخارجية السعودي قريبا
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أنه سيلتقي نظيره السعودي قريبا، وذلك في أعقاب اتفاق البلدين على استئناف العلاقات بينهما بعد قطيعة دامت عدة سنوات.
طهران - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "سألتقي قريبا وزير الخارجية السعودي".
وأضاف عبد اللهيان: "اتفقت السعودية وإيران
على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين".
وتابع: "أبلغنا الجانب السعودي عن جاهزيتنا لعقد اجتماع وزراء الخارجية واقترحنا ثلاثة أماكن لعقد الاجتماع".
وقبل نحو 10 أيام، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر
، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.