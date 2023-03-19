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https://sputnikarabic.ae/20230319/فقدان-التراث-فقدان-للذاكرة-والهوية-اليوم-الوطني-للألبسة-التقليدية-في-تونس-1074910365.html
فقدان التراث فقدان للذاكرة والهوية... اليوم الوطني للألبسة التقليدية في تونس
فقدان التراث فقدان للذاكرة والهوية... اليوم الوطني للألبسة التقليدية في تونس
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن: الموروث الثقافي والهوية الوطنية في بلدان المغرب العربي وعن اليوم الوطني التونسي للألبسة التقليدية. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T11:05+0000
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راديو
صدى الحياة
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فقدان التراث فقدان للذاكرة والهوية... اليوم الوطني للألبسة التقليدية في تونس
فقدان التراث فقدان للذاكرة والهوية... اليوم الوطني للألبسة التقليدية في تونس
تزخر المنطقة المغاربية بالعديد من العادات والتقاليد المختلفة وبإرث متنوع في عديد من المستويات، منها الثقافي والمعماري والحضاري وحتى على مستوى المطبخ واللباس.تحتفل تونس في السادس عشر من مارس/ آذار من كل عام ، باليوم الوطني للألبسة التقليدية حفاظا على الهوية الوطنية وترسيخا للموروثات الثقافية للبلاد.حول هذا الموضوع، قالت الإعلامية والناشطة التونسية، صاحبة جمعية "التراث والموروث التونسي"، ناجية علوي لبرنامج "صدى الحياة":وأشارت السيدة ناجية إلى أنه وتحدّثت ناجية عن التحديث ومواكبة الموضة العصرية وكيف أنها قد تطمس الأصالة للباس التقليدي، وقالت لنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

فقدان التراث فقدان للذاكرة والهوية... اليوم الوطني للألبسة التقليدية في تونس

11:05 GMT 19.03.2023
راديو
فقدان التراث فقدان للذاكرة والهوية... اليوم الوطني للألبسة التقليدية في تونس
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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عماد الطفيلي
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن: الموروث الثقافي والهوية الوطنية في بلدان المغرب العربي وعن اليوم الوطني التونسي للألبسة التقليدية.
تزخر المنطقة المغاربية بالعديد من العادات والتقاليد المختلفة وبإرث متنوع في عديد من المستويات، منها الثقافي والمعماري والحضاري وحتى على مستوى المطبخ واللباس.
تحتفل تونس في السادس عشر من مارس/ آذار من كل عام ، باليوم الوطني للألبسة التقليدية حفاظا على الهوية الوطنية وترسيخا للموروثات الثقافية للبلاد.
حول هذا الموضوع، قالت الإعلامية والناشطة التونسية، صاحبة جمعية "التراث والموروث التونسي"، ناجية علوي لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّه منذ عام 1996 حين تم تحديد اليوم الوطني للباس التقليدي في بلادنا ليصبح عادة عندنا، ساهم في إحياء التراث والموروث التونسي كعيد وطني معترف به، وأيضا في تجديد الذاكرة لدى المواطن التونسي، وبالتالي هذا اليوم مميز وله دور كبير في الحفاظ على تراثنا، وطبعا هناك مسؤولية مشتركة مابين الأفراد والمجتمع المدني والحكومة في ذلك".
وأشارت السيدة ناجية إلى أنه

"من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له، ونحن نستمد هويتنا وتأصلنا وجذورنا من تاريخنا ومن هويتنا ومن لباسنا الذي يميزنا عن غيرنا، وتونس ثرية بالحضارات والديانات المتعاقبة على بلادنا وهذا ينطبق على كل دول المغرب العربي، وبالتالي الحفاظ على خصوصيات وميزات أزياء الأجداد وتنقلها من جيل لآخر، هذا ما يجعل الشباب متمسك بالهوية والأصالة ومن هناك يطور وينمي هذا الموروث صالحا لكل زمان ومكان وكل الفئات العمرية من رجال ونساء وأطفال".

وتحدّثت ناجية عن التحديث ومواكبة الموضة العصرية وكيف أنها قد تطمس الأصالة للباس التقليدي، وقالت لنا:
"إنّ التحديث والتطوير ومواكبة الموضة العالمية له حدود للحفاظ على الموروث الأصيل، فمثلا الجبة التونسية الشهيرة هي ثوب مفصل ومطرز ومخيط، قد يتم الاجتهاد في التطريز ولكن التطوير يكون في الجزئيات البسيطة أو إضافة أشياء صغيرة حتى لا نطمس الأصل".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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