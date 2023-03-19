https://sputnikarabic.ae/20230319/قرقاش-يعلق-على-زيارة-الرئيس-بشار-الأسد-إلى-الإمارات-يكفي-عقد-من-الحروب-والفوضى-والدمار-1074925890.html

قرقاش يعلق على زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات: يكفي عقد من الحروب والفوضى والدمار

قرقاش يعلق على زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات: يكفي عقد من الحروب والفوضى والدمار

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي". 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T17:49+0000

2023-03-19T17:49+0000

2023-03-19T17:59+0000

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وقال قرقاش عبر حسابه على تويتر، إن "الشيخ محمد بن زايد أكد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد، أن موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي".وأضاف قرقاش: "يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة".وتابع: "نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والإقليمي وتجاوز سنوات صعبة من المواجهة"، مؤكدا أن "الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أثبتت أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية".وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.وحسب بيان الرئاسة السورية: "وصل الأسد ظهر اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد".وأضاف البيان "كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أنهما توجها إلى قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي لبدء المحادثات.وفي الشهر الماضي، أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعم سوريا بمبلغ إضافي، بقيمة 50 مليون دولار؛ من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.وبذلك، يبلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من أبوظبي إلى دمشق 100 مليون دولار؛ وفق المعلن من الجانب الإماراتي.

https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-السوري-من-الإمارات-التنافر-وقطع-العلاقات-مبدأ-غير-صحيح-في-السياسة-1074914998.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, العالم العربي