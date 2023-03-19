https://sputnikarabic.ae/20230319/كوريا-الشمالية-أمريكا-هي-أسوأ-منتهكي-حقوق-الإنسان-في-العالم-واجتماع-الأمم-المتحدة-غير-قانوني-1074907926.html

كوريا الشمالية: أمريكا هي أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم واجتماع الأمم المتحدة غير قانوني

كوريا الشمالية: أمريكا هي أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم واجتماع الأمم المتحدة غير قانوني

شنّت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، هجوما على الأمم المتحدة وأمريكا، لمناقشتها في اجتماع لها مؤخرا، ‏‏"انتهاكات حقوق الإنسان" في بيونغ يانغ. 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T09:38+0000

2023-03-19T09:38+0000

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وقالت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، إنه "على الرغم من قلق واعتراض المجتمع الدولي الطامح إلى العدالة، فقد حشدت أمريكا أتباعها، وعقدت اجتماعا غير قانوني غرضه سيئ في ساحة الأمم المتحدة، لمناقشة "قضية حقوق الإنسان" غير الموجودة لدينا"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وأكدت أنوشددت بعثة كوريا الشمالية أن "ما يستحق أن يقوم مجلس الأمن بمحاسبته، هو فظاعة أمريكا ضد الإنسانية، وغزوها لدول ذات سيادة، وذبحها للمدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية المقبولة عالميا، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".وتابعت أنه "بفضل سجلها المروع في انتهاكات حقوق الإنسان، فقد اكتسبت أمريكا بالفعل شهرة في التاريخ الدولي باعتبارها منتهكا "لافتا" لحقوق الإنسان، وأن تعامل مثل هذا البلد مع حالة "حقوق الإنسان" في البلدان الأخرى، هو في الواقع استهزاء بحقوق الإنسان وإهانة لها".وأشارت كوريا الشمالية في بيانها إلى أنهوطالبت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في البيان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن ترفض رفضا قاطعا التسييس والتمييز والانتقائية لحقوق الإنسان، وكذلك رفع أصواتها للمطالبة بالعدالة ضد الغلظة والتعسف التي ترتكبها أمريكا وأتباعها بذريعة "حقوق الإنسان".وختم البيان الكوري الشمالي، بالتأكيد على أن إرادتها قوية وواضحة، وستتصدى بأقوى الوسائل لحملة "حقوق الإنسان" غير القانونية التي تشنها أمريكا وأتباعها.

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https://sputnikarabic.ae/20191221/كوريا-الشمالية-تحذر-أمريكا-من-انتقاد-سجلها-في-حقوق-الإنسان-ستدفع-الثمن-غاليا-1043807679.html

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