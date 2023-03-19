https://sputnikarabic.ae/20230319/مانتوروف-أشغال-بناء-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-في-مصر-تسير-بوتيرة-أسرع-من-الموعد-المحدد-1074920834.html
مانتوروف: أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر تسير بوتيرة أسرع من الموعد المحدد
مانتوروف: أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر تسير بوتيرة أسرع من الموعد المحدد
أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، أحد مشروعات روساتوم الروسية، تسير بوتيرة أسبق من الموعد... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T16:06+0000
2023-03-19T16:06+0000
2023-03-19T16:06+0000
العالم العربي
محطة الضبعة النووية
روسيا
تشييد
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وقال مانتوروف، اليوم الأحد، في في رد على سؤال حول توقيت بناء المشروع، آخذين في الاعتبار الوضع الجيوسياسي الجديد: "ما زلنا متقدمين عن الموعد المحدد".هذا وبدأت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعمال البناء، لإنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء في مصر بمشاركة شركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن موافقتها منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات، وذلك لشركة "روسآتوم" الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بدء-بناء-وحدة-الكهرباء-الثانية-لمحطة-الضبعة-النووية-في-مصر-بمشاركة-روسيا-1070325390.html
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العالم العربي, محطة الضبعة النووية, روسيا, تشييد
العالم العربي, محطة الضبعة النووية, روسيا, تشييد
مانتوروف: أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر تسير بوتيرة أسرع من الموعد المحدد
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أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، أحد مشروعات روساتوم الروسية، تسير بوتيرة أسبق من الموعد المحدد لها رغم الوضع الجيوسياسي في العالم.
وقال مانتوروف، اليوم الأحد، في في رد على سؤال حول توقيت بناء المشروع، آخذين في الاعتبار الوضع الجيوسياسي الجديد: "ما زلنا متقدمين عن الموعد المحدد".
هذا وبدأت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعمال البناء، لإنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء في مصر بمشاركة شركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن موافقتها منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات، وذلك لشركة "روسآتوم" الروسية
المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
19 نوفمبر 2022, 10:48 GMT
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة
، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.