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https://sputnikarabic.ae/20230319/ما-هي-النسخ-الخارقة-لسلسلة-بنادق-أ-كا---100-الروسية-صور-1074922780.html
ما هي النسخ الخارقة لسلسلة بنادق "أ كا - 100" الروسية... صور
ما هي النسخ الخارقة لسلسلة بنادق "أ كا - 100" الروسية... صور
لا تزال بنادق كلاشنيكوف الهجومية الروسية أحد أخطر الأسلحة الهجومية التي يستخدمها الجنود حول العالم ومنها سلسلة "أ كا - 100" ونسخها الخارقة. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T17:24+0000
2023-03-19T17:24+0000
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وتطور روسيا نسخ مختلفة من عائلة "أ كا - 100" لتناسب احتياجات العديد من الجيوش حول العالم ويستخدم بعضها الأعيرة النارية التي تستخدمها البندقية الأسطورية "أ كا - 47" بينما تستخدم أخرى نفس الأعيرة النارية التي تستخدمها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو".وتستخدم بنادق كلاشنيكوف الروسية طلقات عيار (7.62 * 39 مم) وطلقات عيار (5.45 * 39 مم)، بينما تستخدم بنادق "الناتو" طلقات عيار (5.56 *45 مم).وفيما يلي أبرز 5 نسخ من سلسلة بنادق "أ كا - 100" الروسية:وتوجد نسخ أخرى من البندقية وجميعها تمتلك تصميما متشابها باستثناء بعض الاختلافات الخاصة بنوع الطلقات أو مزايا إضافية في نظام إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230309/بطلقات-أكبر-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-أ-كا---101-1074504545.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار

ما هي النسخ الخارقة لسلسلة بنادق "أ كا - 100" الروسية... صور

17:24 GMT 19.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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لا تزال بنادق كلاشنيكوف الهجومية الروسية أحد أخطر الأسلحة الهجومية التي يستخدمها الجنود حول العالم ومنها سلسلة "أ كا - 100" ونسخها الخارقة.
وتطور روسيا نسخ مختلفة من عائلة "أ كا - 100" لتناسب احتياجات العديد من الجيوش حول العالم ويستخدم بعضها الأعيرة النارية التي تستخدمها البندقية الأسطورية "أ كا - 47" بينما تستخدم أخرى نفس الأعيرة النارية التي تستخدمها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو".
البندقية الهجومية الروسية أ كا 101 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
بطلقات أكبر... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "أ كا - 101"
9 مارس, 09:29 GMT
وتستخدم بنادق كلاشنيكوف الروسية طلقات عيار (7.62 * 39 مم) وطلقات عيار (5.45 * 39 مم)، بينما تستخدم بنادق "الناتو" طلقات عيار (5.56 *45 مم).
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة أ كا - 100 - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
1/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
2/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
3/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
4/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
5/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
6/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
7/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"

وفيما يلي أبرز 5 نسخ من سلسلة بنادق "أ كا - 100" الروسية:

"أ كا - 101": نسخة تصديرية من "أ كا - 74 إم" وتستخدم طلقات عيار (5.56 *45 مم).
"أ كا - 102": نسخة مضغوطة تستخدم طلقات عيار (5.56 *45 مم).
"أ كا - 103": تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 مم) وهي الطلقات التي تستخدمها "أ كا - 47" وبعض نسخها يمتلك ميزة إطلاق دفعات ثلاثية من الرصاص.
"أ كا - 104": نسخة مضغوطة من "أ كا - 103" تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 مم).
"أ كا - 105": نسخة مضغوطة من "أ كا - 74 إم" تستخدم طلقات (5.45 * 39 مم).
وتوجد نسخ أخرى من البندقية وجميعها تمتلك تصميما متشابها باستثناء بعض الاختلافات الخاصة بنوع الطلقات أو مزايا إضافية في نظام إطلاق النار.
© Sputnikمعلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 74 إم"
معلومات عن البندقية الروسية أ كا - 74 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
معلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 74 إم"
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