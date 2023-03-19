ما هي النسخ الخارقة لسلسلة بنادق "أ كا - 100" الروسية... صور
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
لا تزال بنادق كلاشنيكوف الهجومية الروسية أحد أخطر الأسلحة الهجومية التي يستخدمها الجنود حول العالم ومنها سلسلة "أ كا - 100" ونسخها الخارقة.
وتطور روسيا نسخ مختلفة من عائلة "أ كا - 100" لتناسب احتياجات العديد من الجيوش حول العالم ويستخدم بعضها الأعيرة النارية التي تستخدمها البندقية الأسطورية "أ كا - 47" بينما تستخدم أخرى نفس الأعيرة النارية التي تستخدمها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو".
9 مارس, 09:29 GMT
وتستخدم بنادق كلاشنيكوف الروسية طلقات عيار (7.62 * 39 مم) وطلقات عيار (5.45 * 39 مم)، بينما تستخدم بنادق "الناتو" طلقات عيار (5.56 *45 مم).
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
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© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
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© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
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© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
4/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
5/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
6/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
© Sputnik . Alaa - Almotairyبنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
7/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
1/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
2/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
3/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
4/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
5/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
6/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
7/7
© Sputnik . Alaa - Almotairy
بنادق كلاشنيكوف الهجومية من عائلة "أ كا - 100"
وفيما يلي أبرز 5 نسخ من سلسلة بنادق "أ كا - 100" الروسية:
"أ كا - 101": نسخة تصديرية من "أ كا - 74 إم" وتستخدم طلقات عيار (5.56 *45 مم).
"أ كا - 102": نسخة مضغوطة تستخدم طلقات عيار (5.56 *45 مم).
"أ كا - 103": تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 مم) وهي الطلقات التي تستخدمها "أ كا - 47" وبعض نسخها يمتلك ميزة إطلاق دفعات ثلاثية من الرصاص.
"أ كا - 104": نسخة مضغوطة من "أ كا - 103" تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 مم).
"أ كا - 105": نسخة مضغوطة من "أ كا - 74 إم" تستخدم طلقات (5.45 * 39 مم).
وتوجد نسخ أخرى من البندقية وجميعها تمتلك تصميما متشابها باستثناء بعض الاختلافات الخاصة بنوع الطلقات أو مزايا إضافية في نظام إطلاق النار.
© Sputnikمعلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 74 إم"
معلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 74 إم"
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