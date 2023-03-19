https://sputnikarabic.ae/20230319/مجلة-البنتاغون-يخطط-لشراء-وتطوير-أسلحة-بـ-315-مليار-دولار-في-2024-1074920164.html
مجلة: البنتاغون يخطط لشراء وتطوير أسلحة بـ 315 مليار دولار في 2024
مجلة: البنتاغون يخطط لشراء وتطوير أسلحة بـ 315 مليار دولار في 2024
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم ميزانية دفاع في العالم في 2023 تصل لنحو 762 مليار دولار رغم أنها تعاني من فشل عسكري على المستوى العالمي منذ أكثر من عقدين... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T15:57+0000
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ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي بـ 64 في المئة من إجمالي أضخم 5 ميزانيات دفاع في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ورغم ذلك، فإن مقترح ميزانية الدفاع الأمريكية في 2024، الذي أرسلته الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس يقدر بـ 842 مليار دولار، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس ون" الأمريكية.ووصف مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية الميزانية المقترحة بـ "أضخم ميزانية دفاع يتم اقتراحها في وقت السلم".وتتضمن الميزانية المقترحة أضخم اعتماد مالي لشراء وتطوير الأسلحة والأبحاث العسكرية والأنشطة الفضائية وتصل قيمتها الإجمالية بـ 315 مليار دولار.ولفتت المجلة إلى أن خطة الإنفاق الدفاعي المقترحة تعكس استمرار التركيز على مواجهة الصين، كما ذكر أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية.وأوردت المجلة أبرز أوجه الإنفاق الدفاعي في ميزانية البنتاغون المقترحة:ولفتت المجلة إلى أن خطة الإنفاق الدفاعي الأمريكية في العام القادم تتضمن شراء عشرات الطائرات الحربية إضافة إلى دعم الأبحاث الخاصة بتطوير أسلحة جديدة.يذكر أن الجيش الأمريكي يواجه تراجعا في أدائه خلال العقدين الماضيين رغم إنفاقه الهائل، وهو ما ظهر جليا في فشله في العراق الذي قام بغزوه قبل 20 عاما، وانسحابه الفوضوي من أفغانستان عام 2021 بعد حرب فاشلة استمرت نحو عقدين من الزمان.
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https://sputnikarabic.ae/20230115/رغم-امتلاكه-أضخم-ميزانية-دفاع-في-العالم-الجيش-الأمريكي-يتحول-إلى-قوة-جوفاء-1072296047.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار أفغانستان اليوم, البنتاغون الأمريكي
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار أفغانستان اليوم, البنتاغون الأمريكي
مجلة: البنتاغون يخطط لشراء وتطوير أسلحة بـ 315 مليار دولار في 2024
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تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم ميزانية دفاع في العالم في 2023 تصل لنحو 762 مليار دولار رغم أنها تعاني من فشل عسكري على المستوى العالمي منذ أكثر من عقدين من الزمان.
ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي
بـ 64 في المئة من إجمالي أضخم 5 ميزانيات دفاع في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
ورغم ذلك، فإن مقترح ميزانية الدفاع الأمريكية في 2024، الذي أرسلته الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس يقدر بـ 842 مليار دولار، حسبما ذكرت
مجلة "ديفينس ون" الأمريكية.
ووصف مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية الميزانية المقترحة بـ "أضخم ميزانية دفاع يتم اقتراحها في وقت السلم".
وتتضمن الميزانية المقترحة أضخم اعتماد مالي لشراء وتطوير الأسلحة والأبحاث العسكرية والأنشطة الفضائية وتصل قيمتها الإجمالية بـ 315 مليار دولار.
ولفتت المجلة إلى أن خطة الإنفاق الدفاعي المقترحة تعكس استمرار التركيز على مواجهة الصين
، كما ذكر أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية.
وأوردت المجلة أبرز أوجه الإنفاق الدفاعي في ميزانية البنتاغون المقترحة:
صواريخ باليستية عابرة للقارات.
صواريخ بحرية وجوية وبرية.
ولفتت المجلة إلى أن خطة الإنفاق الدفاعي الأمريكية في العام القادم تتضمن شراء عشرات الطائرات الحربية إضافة إلى دعم الأبحاث الخاصة بتطوير أسلحة جديدة.
يذكر أن الجيش الأمريكي
يواجه تراجعا في أدائه خلال العقدين الماضيين رغم إنفاقه الهائل، وهو ما ظهر جليا في فشله في العراق الذي قام بغزوه قبل 20 عاما، وانسحابه الفوضوي من أفغانستان عام 2021 بعد حرب فاشلة استمرت نحو عقدين من الزمان.