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https://sputnikarabic.ae/20230319/مجموعة-السبع-تدين-بأشد-العبارات-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1074914482.html
مجموعة السبع تدين "بأشد العبارات" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات
مجموعة السبع تدين "بأشد العبارات" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات
دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات، مشيرين إلى تأثيره المزعزع للسلام والأمن الإقليميين. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T13:03+0000
2023-03-19T13:03+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال الوزراء في بيان مشترك: "نحن، وزراء خارجية الدول السبع، لكل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية في 16 مارس/ آذار لصاروخ باليستي آخر عابر للقارات، والذي يقوض السلام والأمن الإقليمي والدولي".وأضاف البيان أنه منذ العام الماضي كثفت بيونغ يانغ من أعمالها التصعيدية عبر إطلاق عدد قياسي من الصواريخ الباليستية وخطابها غير المسؤول والمزعزع للاستقرار فيما يتعلق باستخدامها للأسلحة النووية.وتابع البيان: "نكرر طلبنا بأن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأية أسلحة أخرى للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها، وأن تمتثل بشكل كامل لكافة الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات "درع الحرية" الجارية.يأتي ذلك بعد بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات "هوانسونغ -17" رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/كوريا-الجنوبية-تتجه-نحو-تطبيع-اتفاق-عسكري-مع-اليابان-1074878617.html
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الأخبار, العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, مجموعة السبع الكبار
الأخبار, العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, مجموعة السبع الكبار

مجموعة السبع تدين "بأشد العبارات" إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات

13:03 GMT 19.03.2023
© AP Photo / JUNG YEON-JEإطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / JUNG YEON-JE
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دان وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات، مشيرين إلى تأثيره المزعزع للسلام والأمن الإقليميين.
موسكو- سبوتنيك. وقال الوزراء في بيان مشترك: "نحن، وزراء خارجية الدول السبع، لكل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية في 16 مارس/ آذار لصاروخ باليستي آخر عابر للقارات، والذي يقوض السلام والأمن الإقليمي والدولي".
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أمس, 10:27 GMT
وأضاف البيان أنه منذ العام الماضي كثفت بيونغ يانغ من أعمالها التصعيدية عبر إطلاق عدد قياسي من الصواريخ الباليستية وخطابها غير المسؤول والمزعزع للاستقرار فيما يتعلق باستخدامها للأسلحة النووية.
وتابع البيان: "نكرر طلبنا بأن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأية أسلحة أخرى للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها، وأن تمتثل بشكل كامل لكافة الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات "درع الحرية" الجارية.
يأتي ذلك بعد بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات "هوانسونغ -17" رداً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
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