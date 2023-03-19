https://sputnikarabic.ae/20230319/محمد-بن-زايد-يعلق-على-زيارة-الرئيس-السوري-إلى-الإمارات-1074911814.html

محمد بن زايد يعلق على زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

محمد بن زايد يعلق على زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

علق الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، على الزيارة الرسمية التي أجراها ‏نظيره السوري بشار الأسد، إلى بلاده.‏ 19.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-19T11:30+0000

2023-03-19T11:30+0000

2023-03-19T11:30+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073832072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7f26d23d17e5b74541c12be6f5e453ad.jpg

وكتب على "تويتر": "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.وحسب بيان الرئاسة السورية: "وصل الأسد ظهر اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد".وأضاف البيان "كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".وأشار البيان إلى أنهما توجها إلى قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي لبدء المحادثات.ولفت البيان إلى أن عدة طائرات حربية رافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات ترحيبا به.وفي الشهر الماضي، أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعم سوريا بمبلغ إضافي، بقيمة 50 مليون دولار؛ من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.وبذلك، يبلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من أبوظبي إلى دمشق 100 مليون دولار؛ وفق المعلن من الجانب الإماراتي.

https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-السوري-يصل-الإمارات-في-زيارة-رسمية-1074908469.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار