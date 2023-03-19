https://sputnikarabic.ae/20230319/محمد-بن-زايد-يعلق-على-زيارة-الرئيس-السوري-إلى-الإمارات-1074911814.html
محمد بن زايد يعلق على زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
محمد بن زايد يعلق على زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
علق الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، على الزيارة الرسمية التي أجراها نظيره السوري بشار الأسد، إلى بلاده. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T11:30+0000
2023-03-19T11:30+0000
2023-03-19T11:30+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073832072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7f26d23d17e5b74541c12be6f5e453ad.jpg
وكتب على "تويتر": "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.وحسب بيان الرئاسة السورية: "وصل الأسد ظهر اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد".وأضاف البيان "كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".وأشار البيان إلى أنهما توجها إلى قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي لبدء المحادثات.ولفت البيان إلى أن عدة طائرات حربية رافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات ترحيبا به.وفي الشهر الماضي، أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعم سوريا بمبلغ إضافي، بقيمة 50 مليون دولار؛ من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.وبذلك، يبلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من أبوظبي إلى دمشق 100 مليون دولار؛ وفق المعلن من الجانب الإماراتي.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الرئيس-السوري-يصل-الإمارات-في-زيارة-رسمية-1074908469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073832072_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c211e0fa49703c2e422b5310a83d9ee1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
محمد بن زايد يعلق على زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
تابعنا عبر
علق الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، على الزيارة الرسمية التي أجراها نظيره السوري بشار الأسد، إلى بلاده.
وكتب على "تويتر": "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، حيث التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وحسب بيان الرئاسة السورية: "وصل الأسد ظهر اليوم إلى الإمارات
في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد".
وأضاف البيان "كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار البيان إلى أنهما توجها إلى قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي لبدء المحادثات.
ولفت البيان إلى أن عدة طائرات حربية رافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات ترحيبا به.
وفي الشهر الماضي، أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعم سوريا بمبلغ إضافي، بقيمة 50 مليون دولار
؛ من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.
وبذلك، يبلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من أبوظبي إلى دمشق 100 مليون دولار؛ وفق المعلن من الجانب الإماراتي.