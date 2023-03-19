https://sputnikarabic.ae/20230319/مراسل-سبوتنيك-مقتل-شاب-في-دونيتسك-جراء-القصف-الأوكراني-1074902671.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل شاب في دونيتسك جراء القصف الأوكراني
مراسل "سبوتنيك": مقتل شاب في دونيتسك جراء القصف الأوكراني
قتل شاب في منطقة كيروفسك في مدينة دونيتسك نتيجة القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية خلال الليل، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك". 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T05:34+0000
2023-03-19T05:34+0000
2023-03-19T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
قصف بالمدفعية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
مقتل شاب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070856958_0:11:2999:1698_1920x0_80_0_0_7c947c1f3b1eaeca2654e0947b29963e.jpg
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أصيب الشاب بجروح قاتلة أثناء قيادته لسيارة في دونيتسك، ولحقت أضرار بعدد من المباني، من بينها مبنى سكني ومحل بقالة.كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صرح أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية وخاصة منطقة كيروفسك للمرة الثانية خلال الليل بما يقارب 15 صاروخا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070856958_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_88b2d92043614a567c90f718e9d1ad28.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, مقتل شاب
القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, مقتل شاب
مراسل "سبوتنيك": مقتل شاب في دونيتسك جراء القصف الأوكراني
05:34 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 05:36 GMT 19.03.2023) تابعنا عبر
قتل شاب في منطقة كيروفسك في مدينة دونيتسك نتيجة القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية خلال الليل، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أصيب الشاب بجروح قاتلة
أثناء قيادته لسيارة في دونيتسك، ولحقت أضرار بعدد من المباني، من بينها مبنى سكني ومحل بقالة.
كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صرح أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية وخاصة منطقة كيروفسك للمرة الثانية خلال الليل بما يقارب 15 صاروخا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".