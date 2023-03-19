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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مراسل-سبوتنيك-مقتل-شاب-في-دونيتسك-جراء-القصف-الأوكراني-1074902671.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل شاب في دونيتسك جراء القصف الأوكراني
مراسل "سبوتنيك": مقتل شاب في دونيتسك جراء القصف الأوكراني
قتل شاب في منطقة كيروفسك في مدينة دونيتسك نتيجة القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية خلال الليل، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك". 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T05:34+0000
2023-03-19T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
قصف بالمدفعية
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
مقتل شاب
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أصيب الشاب بجروح قاتلة أثناء قيادته لسيارة في دونيتسك، ولحقت أضرار بعدد من المباني، من بينها مبنى سكني ومحل بقالة.كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صرح أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية وخاصة منطقة كيروفسك للمرة الثانية خلال الليل بما يقارب 15 صاروخا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
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القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, مقتل شاب
القوات الأوكرانية, قصف بالمدفعية, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, مقتل شاب

مراسل "سبوتنيك": مقتل شاب في دونيتسك جراء القصف الأوكراني

05:34 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 05:36 GMT 19.03.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قتل شاب في منطقة كيروفسك في مدينة دونيتسك نتيجة القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية خلال الليل، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أصيب الشاب بجروح قاتلة أثناء قيادته لسيارة في دونيتسك، ولحقت أضرار بعدد من المباني، من بينها مبنى سكني ومحل بقالة.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصد هجوما للقوميين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه
02:07 GMT
كان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صرح أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية وخاصة منطقة كيروفسك للمرة الثانية خلال الليل بما يقارب 15 صاروخا، وأطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
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